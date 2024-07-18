Üye Girişi
Haberler

At Yarışı Sporcuları İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Şerafettin Yaylası'nda geleneksel at yarışlarına hazırlanan atlı spor kulübü üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını Filistin bayrağı açarak protesto ediyor. Sporcular, antrenmanlarda Filistin ve Türk bayraklarıyla çalışıyor.

RIDVAN KORKULUTAŞ/RÜŞTÜ NESİP ÇİFTÇİ - Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Şerafettin Yaylası'nda geleneksel at yarışlarına hazırlanan atlı spor kulübü üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını Filistin bayrağı açarak protesto ediyor.

İlçenin 2 bin 200 rakımlı Şerafettin Yaylası geniş ovalarıyla besicilerin yanı sıra yıllardır at yarışlarına da ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl da Solhan Kültürel Atlı Spor Kulübünce organize edilen festival kapsamında gerçekleştirilecek geleneksel at yarışlarına hazırlanan kulüp üyeleri, atlarının idmanlarını bu alanda gerçekleştiriyor.

Sporcular, koşu öncesi bakımını yaptığı atları yayladaki akarsuda yıkıyor.

Ay sonunda yapılması planlanan at yarışlarına hazırlanan kulüp üyeleri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin halkına destek vermek için bayrak yarışının temasını da "Filistin" olarak belirledi.

Sporcular, antrenmanlarda Filistin ve Türk bayraklarıyla çalıştı.

"Filistinli kardeşlerimize destek vermek istedik"

Solhan Kültürel Atlı Spor Kulübü Başkanı Abdullah Kurtaran, AA muhabirine, 2017 yılında geçmiş ve gelecek arasında güçlü bir köprü oluşturmak amacıyla bu kulübü kurduklarını belirtti.

Şerafettin Yaylası'nın 1200 yıllık tarihiyle ecdat yadigarı olduğunu ifade eden Kurtaran, "Bu yıl bayrak yarışıyla Çanakkale'de ecdadımızı yalnız bırakmayan Filistinli kardeşlerimize Şerafettin Yaylası'ndan destek vermek istedik." dedi.

Filistinlilerin maruz kaldığı saldırılardan duydukları üzüntüyü dile getiren Kurtaran, "Bu ecdadın bize miras bıraktıklarını, yerde bırakmayacağız. Tıpkı bu yaptığımız faaliyet gibi bayraklarımızı göğe taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Kulüp üyesi Mehmet Emin Bozyel de "Barut" isimli atıyla yarışlara katılacağını ifade ederek, atına özenle baktığını belirtti.

Bozyel, atlara günlük bakım yaptıklarını anlatarak, yayladaki mendereslerde yarışlar için idman gerçekleştirdiklerini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Bozyel, "Filistinli kardeşlerimize buradan bir mesaj göndermek istedik. Her zaman olduğu gibi yine yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kulübün 18 yaşındaki en genç üyesi Ozan Çay da bölgedeki at yarışları geleneğini sürdürmek amacıyla yarışlara katıldığını, idmanları da Türk ve Filistin bayraklarıyla yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Bayrağı Atlı Spor Kulübü Filistin Solhan Bingöl İsrail Gazze Spor Dış Politika Spor Güncel Haberler

AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi

AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi

 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar

TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar

 Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt

Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt

Bakmadan Geçme

BALIK KADINI VE YAY ERKEĞİ UYUMU ll Balık burcu kadını ve Yay burcu erkeği aşk uyumu nasıldır? Balık burcu ve Yay burcu nasıl anlaşır? Emre Mor kimdir? Emre Mor nereli ve kaç yaşında? Emre Mor hangi pozisyonda oynuyor? FENERBAHÇE- HULL CITY MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe- Hull City maçı şifresiz nereden izlenir? Fenerbahçe- Hull City hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı saat kaçta, şifresiz mi? Kadir Ezildi'nin sevgilisi kim, nişanlandı mı? Kadir Ezildi kiminle evlenecek? Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir? Gamze Türkmen kaç yaşında, nereli? Lal Denizli kimdir? Lal Denizli nereli ve kaç yaşında? Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli evli mi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (18 Temmuz) Dolar ne kadar oldu? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı şifresiz mi yayınlanacak? Sokak hayvanları yasası kabul edildi mi? Sokak hayvanları yasası son durum! HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Nem oranı yüzde kaç? 18 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Despina Vandi kimdir? Despine Vandi nereli ve kaç yaşında? Despina Vandi kariyeri… Can Keleş Beşiktaş ile anlaştı mı? Can Keleş hangi takımda forma giyiyor? TFF Başkan adayları kimler? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçim sonuçları ne zaman belli olur? TOKİ taksitlerine indirim mi yapıldı? TOKİ indiriminden kimler yararlanabilir?
9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı

9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title