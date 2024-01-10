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Astana'da Şiddetli Kar Fırtınası Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

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Kazakistan'ın başkenti Astana'da yaşanan şiddetli kar fırtınası nedeniyle ulaşım zorlaştı. Kar yağışı ve azalan görüş mesafesi nedeniyle yayalar ve sürücüler güçlük çekti. Kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, şiddetli kar fırtınası nedeniyle ulaşım zorlaştı.

Astana'da gün boyu süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar fırtınası nedeniyle yayalar yürümekte zorlanırken görüş mesafesi azalan sürücüler de trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Şehirde kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Uluslararası Nursultan Nazarbayev Havalimanı yetkilileri, bazı uçak seferlerinin ertelenebileceğini bildirdi.

Ülkenin 7 eyaletinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle şehirler arası yollar trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kazakistan Ulaşım Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

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