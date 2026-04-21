"ASSAN Group" davasında 1 sanık tahliye edildi

ASSAN Group adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, sanık Ali Avcı'nın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar, kayyum atanan ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirketin eski sahibi Emin Öner, İsmet Sayhan, Ali Avcı, Mesut Ateş ve tutuksuz sanık Gürcan Okumuş ile avukatlar katıldı.

Duruşmada savunma yapan, Ali Avcı, asker olduğunu, 2024'te Hakkari'ye tayini çıktığını aile düzenini bozmamak adına emekli olduğunu, aynı yıl kasımda ASSAN Group'ta çalışmaya başladığını söyledi.

Askerlik yaptığı süreçte Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) yaptığı ziyaretlerin resmi olduğunu, bunun dışında herhangi bir irtibatı olmadığını savundu.

Tutuklu sanıklardan İsmet Sayhan da kimya hukuku profesörü olduğunu, MKE'nin yönetim kurulu başkanı olduktan sonra Emin Öner'in kendisinden şirketinin sözleşmesiyle ilgili görüşme talep ettiğini anlattı.

Sayhan, toplantının konusunun ASSAN ve MKE arasında addedilmiş olan 6-7 sözleşme olduğunu, bunun haricinde görevdeyken görüşmesinin olmadığını iddia etti.

Görevden ayrıldıktan sonra tutuklu sanık Emin Öner'in kendisinden randevu istediğini, kendisinin de bu talebi kabul ettiğini belirten Sayhan, Milli Savunma Bakanlığı tarafından ASSAN'a yasaklama kararı verilmesi konusunun bulunduğunu, Öner'in de bu durumu kendisiyle konuştuğunu savundu.

Sayhan, "Kararın iptali için idare mahkemesine bizzat benim dava açmamı istedi. Ben de bir sakınca görmedim ve yasaklama kararının iptali için davayı açtım. Ben davayı açtıktan sonra MKE davaya katılma talebinde bulundu ve benim avukatlıktan çekilmemi istedi. Daha sonra ben davadan çekildim. Bu davada bağlantım bu süreçten ibaret. Emin Öner'le görüşmem toplam 5-6 ya da 7-8 kere olmuştur. Kendisini tanımam ve ASSAN şirketini bilmem bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulundu.

Kendisinin Emin Öner'le WhatsApp üzerinden konuşmasına ilişkin kayıtların basında kesilerek yayımlandığını öne süren Sayhan, bu mesajları Öner'in kendisine gönderdiğini iddia etti.

Sayhan, "Ne öyle bir mesajlaşmayı hatırlıyorum ne böyle bir irtibatı. Böyle bir şey de olmuş olabilir. Ekran görüntüsüne baktığımızda Emin Öner bana bir mesaj göndermiş." şeklinde savunma yaptı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ali Avcı'nın tahliyesine karar verdi.

Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 16 Haziran'a ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk yaptıkları iddiasıyla 5 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Milli Savunma Bakanlığı, MKE, TÜBİTAK Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) "suçtan zarar gören" olarak yer alırken 13 şirketin ise "malen sorumlu" olduğu belirtiliyor.

Sanık Ali Avcı'nın Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde muvazzaf subay olarak Namlu Silah Sistemleri ve Mühimmat Şube Müdürü olarak Ağustos 2024'e kadar görev yaptığı anlatılan iddianamede, sanığın emekli olduktan kısa bir süre sonra Milli Savunma Bakanlığına çeşitli proje teklifleri sunan Assan Group bünyesinde danışman sıfatıyla işe başladığı aktarılıyor.

İddianamede, MKE tarafından dosyaya gönderilen rapora göre, Avcı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığında şube müdürlüğü ve proje subaylığı yaptığı dönemde muhtelif projelerde çalıştığı, bu çalışmalar sırasında özellikle geliştirme aşamasında bulunan ve Barut Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde üretilen 155 mm Modüler Barut Sistemi geliştirme ve üretim döneminde görüşmeler yaptığı ifade ediliyor.

MKE'de 25 yıl görev yapan sanık Mesut Ateş'in 29 Temmuz 2024'te emekli olduğu, 1 Ekim 2024'ten itibaren Assan Group bünyesinde yer alan şirketlerde çalıştığı iddianamede anlatılıyor.

İddianamede Ateş'in 5 Eylül 2025'te gözaltına alındığı, evinde yapılan aramada MKE'ye ait evrakların ele geçirildiği, yine cep telefonunda yapılan incelemelerde de çok sayıda mühimmata ait teknik resim ve çizimlerin bulunduğu belgeler yer aldığı kaydediliyor.

MKE'den bu evrakların değerlendirilmesine ilişkin gönderilen raporda ise bu dokümanların MKE'nin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunduğu, kendi izinleri olmadan şirket dışına çıkarılmaması gereken dokümanlar olduğu iddianamede belirtiliyor.

İddianamede, sanık İsmet Sayhan'ın MKE bünyesinde 8 Mayıs-3 Eylül 2024 arasında hukuk direktörü, sonrasında aynı yıl 10 Aralık'a kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yaptığı aktarılıyor.

Sayhan'a ilişkin MKE tarafından gönderilen raporda şu ifadelere yer veriliyor:

"Bu görevleri süresince şirketimizin tüm gizli bilgilerine, ticari sırlarına ve stratejik planlarına, bunların yanı sıra Assan firmasıyla yaşanan sözleşmesel ihtilafın başladığı süreçte firmayla yaşanan uyuşmazlığa dair tüm bilgilere vakıf olmuştur. Avukat İsmet Sayhan'ın şirketimiz uhdesinde görev yaptığı 8 Mayıs 2024-10 Aralık 2024 arasında 700 bin kilogram şekillendirilmiş Katı TNT sözleşmesinin feshine ilişkin süreci hem Yönetim Kurulu Başkanı hem de hukuk direktörü olarak bizzat yürütmüştür. Ayrıca 2 yıldır Assan firmasından ürün tedarik edilemediğinden Assan firmasıyla yapılan görüşmelere (Eylül 2024'te) MKE'nin Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile bizzat katılmıştır."

İddianamede, tutuklu sanık Emin Öner'in kendisine ait Assan İş Makineleri Ltd. Şti. adına kayıtlı numara üzerinden yapılan incelemede, terör örgütü FETÖ'nün tepe yöneticilerinden Cemil Koca ve Hüseyin Saruhan ile irtibatının tespit edildiği belirtiliyor.

Öner'e ait ankesör/büfe analiz raporu sorgulamasında, şirketlerinin adına kayıtlı telefon hatları üzerinden örgütün mahrem hizmetlerinde kullanılan operasyonel hatlar ile 2 ardışık aranma kaydının bulunduğu iddianamede anlatılıyor.

İddianamede, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yapılan ihbarda, sanığa ait firmanın yetkililerinin FETÖ ile irtibatlı olduğu bilgisi aktarılıyor.

Öner'e ait cep telefonu numarasının HTS analizinde hakkında aynı suç kapsamında kayıt olan toplamda 113 farklı kişi ve 22 ByLock kullanıcısı ile 2025'e kadar süren irtibatının tespit edildiği bilgisi iddianamede yer alıyor.

İddianamede, Öner'in Assan Group'a bağlı şirketlerin ortağı ve yöneticisi olduğu, lehine mahiyette ticari alanını genişletmek maksadıyla devletin güvenliğine ilişkin belgelerin temini açısından esas şüpheli konumunda olduğu ifade ediliyor.

ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı iddianamede yer alıyor.

Hazırlanan iddianamede, sanık Öner'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçlarından 17 yıl 6 aydan 36 yıla kadar, sanıklar Ali Avcı, Gürcan Okumuş, İsmet Sayhan ve Mesut Ateş'in ise "zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçundan 10 yıldan 21'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.