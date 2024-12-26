ASKON Antalya Şubesi İhracat Hedeflerini Belirledi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şubesince, 3. Olağan Genel Kurul sonrası ilk toplantı gerçekleştirildi.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda görev dağılımları yapıldı ve yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, buradaki konuşmasında, üye işletmelerle birlikte önceliklerinin 2024 yılını 2 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamıyla kapatacak kentin ekonomisine ve refah seviyesine katkı sağlamak olduğunu bildirdi.

ASKON olarak Türkiye çapında 13 binden fazla kurumsal üyeye ve 1 milyonu aşkın istihdamı kapsayan iş gücüne sahip olduklarını aktaran Kacar, ülkeye 15 milyar dolarlık ihracat katkı payıyla bir "yarın inşası" idealiyle yollarına devam ettiklerini belirtti.

Genel kurul sonrası yeni yönetim kurulunu oluşturduklarını aktaran Kacar, şunları kaydetti:

"Yaş meyve ve sebze, madencilik ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri gibi kentimizin ihracattaki lokomotif sektörlerine yönelik çalışmalarımızı daha da çok yoğunlaştırarak pazar payımızı artırıcı faaliyetler yürüteceğiz. Yine turizm odaklı hizmet sektörüne ilişkin geliştirici eğitim faaliyetlerimizi artıracağız. ASKON çatısı altında Bölgesel İş Geliştirme Toplantıları ile diğer illerde faaliyet gösteren işletmelerle ortak çalışmalar yürüteceğiz."

Kacar, ayrıca 2023 yılına oranla 2024'te gerileme gösteren sektörlere eğilerek buradaki sorunların tespitlerine ve çözüm yollarına odaklanacaklarını bildirdi.

Amaçlarının yerelde kent ekonomisine, genelde ülkenin ihya ve inşa sürecine katkı sunmak olduğunun altını çizen Kacar, 3'üncü dönemlerinin hayırlı olmasını diledi.