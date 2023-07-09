Düzce'de aşırı yağışlar taşkınlara neden olurken zaman zaman da yolları trafiğe kapatıyor. Yığılca ilçesi Hecinler mevkiinde aşırı yağışların getirdiği toprak nedeniyle kısman kapandı. Batı Karadeniz Bölgesinde yağışlar etkili oluyor. İki gündür aralıklarla yağan yağışlar Düzce'de yollarda etkili oluyor. Düzce merkez Yığılca ilçesini birbirine bağlayan yolun Hecinler mevkiinde aşırı yağışların yüksek kesimlerden getirdiği toprak ve ağaç dalları nedeniyle yol kısman trafiğe kapandı. Kapanan yolu Düzce Valiliği İl Özel İdaresine bağlık ekipler temizleye çalışmasına başladı. Bölgede trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde verilirken yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Aşırı yağışlar Yığılca yolunu kısmen trafiğe kapattı

DÜZCE - Düzce'de aşırı yağışlar taşkınlara neden olurken zaman zaman da yolları trafiğe kapatıyor. Yığılca ilçesi Hecinler mevkiinde aşırı yağışların getirdiği toprak nedeniyle kısman kapandı.

Batı Karadeniz Bölgesinde yağışlar etkili oluyor. İki gündür aralıklarla yağan yağışlar Düzce'de yollarda etkili oluyor. Düzce merkez Yığılca ilçesini birbirine bağlayan yolun Hecinler mevkiinde aşırı yağışların yüksek kesimlerden getirdiği toprak ve ağaç dalları nedeniyle yol kısman trafiğe kapandı. Kapanan yolu Düzce Valiliği İl Özel İdaresine bağlık ekipler temizleye çalışmasına başladı. Bölgede trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde verilirken yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.