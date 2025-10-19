Haberler

İşçi, işveren ve hükümet "asgari ücret" gündemiyle toplanacak

İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için 21 Ekim'de toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim'de "Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması" gündemiyle topladığı Üçlü Danışma Kurulu'nu, 21 Ekim'de bir kez daha toplayacak.

KOMİSYONUN İŞLEYİŞİYLE İLGİLİ GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

İŞÇİ TARAFI KOMİSYONUN İŞLEYİŞİNE TEPKİLİ

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024'te düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamını eleştirerek, "Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız." açıklamalarında bulunmuştu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 27 Ekim 2025'te Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğine işaret ederek, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenme süreciyle ilgili, "TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim." demişti.

2026 YILI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret yüzde 20, 25 ve 30 zam gelirse net asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücrete % 20 zam gelirse 4.420 TL artışla net ücret 26.524 TL olabilir.

Asgari ücrete % 25 zam gelirse 5.526 TL artışla net ücret 27.630 TL olabilir.

Asgari ücrete % 30 zam gelirse 6.631 TL artışla net ücret 28.735 TL olabilir.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Yavru Vatan sandık başında! Bir aday saatler kala çekildi
Nijerya'da darbe girişimi! 16 üst düzey asker gözaltında

Hükümeti devirmek istediler! Ülkeyi sarsan darbe girişimi
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
Mısır patozu yapan adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Patoz makinesine sıkışan yaşlı adam feci şekilde can verdi
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği kaptırdı

Arda Turan'a ağır darbe! Kazanamamak pahalıya patladı
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.