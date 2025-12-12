Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplandı... Ulaş Karasu: Asgari Ücret, 2026 Yılının İlk 6 Ay İçin Asgari Ücret En Az 39 Bin Lira Olmalıdır

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, bugün ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim tavrımız çok açık. Asgari ücret belirlenirken hayatın gerçekleri, şeffaflık ve bilim temel alınmalıdır. Bu yüzden emek bürolarımızın önerdiği yeni komisyon modeli hayati önemde. Bu ülkenin emekçileri onurlu bir yaşamı ve adil bir ücrete erişimi hak ediyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de belirttiği gibi 2026 yılının ilk 6 ay için asgari ücret en az 39 bin lira olmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, bugün ilk toplantısını yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karasu, Türkiye'de her iki çalışandan birinin ya asgari ücretle ya da asgari ücrete yakın bir ücretle çalıştığını belirterek, "Asgari ücret tiyatrosunun ilk perdesi bugün açılıyor. Bu tiyatronun senaryo yazarı ve yönetmeni de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milyonların figüran olmasını isteyenler ise saray ve şürekasıdır" dedi.

Komisyon toplantısı neticesinde başlayan sürecin mlyonların kaderini ilgilendirdiğini dile getiren Karasu, "Ama iktidar, yine aynı senaryo ile karşımıza geliyor. Komisyon toplanacak, istihdamdan ve dengelerden söz edecekler, tablolar sunacaklar" ifadesini kullandı.

"Komisyon, iktidarın tercihinin onaylandığı bir yapıya dönüştü"

AK Parti'nin iktidara geldiği ilk yıllarda asgari ücretin Avrupa'daki 13 ülkeden daha yüksek olduğunu hatırlatan Karasu, "Ocak ayında ilk verildiğinde 558 euro olan asgari ücret, bugün 441 euroya indi. Oysa bugün Almanya'da 2 bin 100 euro, Fransa'da 1800 euro, Yunanistan'da ise 1000 euro" diye konuştu. Karasu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Saray, 23 yılda saltanat sürerken Türkiye, emeği yok sayan bir ülke haline geldi. Bugün o masada 30 bin liraya yaklaşan açlık sınırının altında bir rakamın gündeme geleceği şimdiden anlaşılıyor. Çünkü komisyon, toplumsal uzlaşının üretildiği bir zemin olmaktan uzaklaştı, iktidarın tercihinin onaylandığı bir yapıya dönüştü. Bu nedenle TÜRK-İŞ'in bu yapıya katılmama yönündeki tutumu ülkenin dört bir yanında, emekçiler tarafından destek görüyor. Baskı gelse de TÜRK-İŞ tavrını korumalıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim tavrımız çok açık. Asgari ücret belirlenirken hayatın gerçekleri, şeffaflık ve bilim temel alınmalıdır. Bu yüzden emek bürolarımızın önerdiği yeni komisyon modeli hayati önemde. Bu ülkenin emekçileri onurlu bir yaşamı ve adil bir ücrete erişimi hak ediyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de belirttiği gibi 2026 yılının ilk 6 ay için asgari ücret en az 39 bin lira olmalıdır.

Bu artışın yükünü sadece işverenin sırtına yükleyemeyiz. Teklifimiz hazır, sosyal güvenlik primi desteklemesi ile bunu çözebiliriz. 39 bin lira sadece bir talep değildir. Ekonomik krizin, evlerde kaynamayan tencerelerin dayattığı zorunlu en alt sınırdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak AKP'nin sergilediği asgari ücret tiyatrosunun seyircisi değiliz, olmayacağız. Emekçinin onurlu yaşam hakkı için, adil ücret mücadelesi için, emeğin hakkını alması için daima emekçilerimizin yanında olacağız."