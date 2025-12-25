Asgari Ücret İnisiyati: Biliyoruz Ki Tek Adam Rejiminin Ekonomi Politikaları Zenginliği Bir Avuç Patrona Aktarırken, Emekçileri Sürüklüyor

(ANKARA) - Asgari Ücret İnisiyatifi, 2026 yılı için asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak belirlenmesine karşı basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı yapan Aydın Şimşek, "Bu rakam, ağırlaşan geçim koşulları altında, önümüzdeki yıl boyunca emekçinin nefessiz bırakılması, barınma ve beslenme gibi en temel hakların birer lükse dönüştürülmesi, milyonların açlıkla boğuşmaya mahkum edilmesi demektir. Biliyoruz ki tek adam rejiminin ekonomi politikaları zenginliği bir avuç patrona aktarırken, emekçileri derin bir sefalete sürüklüyor" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılı için asgari ücreti yüzde 27 artışla 28 bin 75 lira olarak belirlemesine tepki gösteren Asgari Ücret İnisiyatifi, Ankara Kızılay'da basın açıklaması yaptı.

Asgari Ücret İnisiyatifi, Kızılay Meydanı'ndan Yüksel Caddesine "Asgari ücretli yalnız değildir", "Sermayeye değil emekçiye bütçe", "Asgari ücretle patronlar geçinsin", "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek", "AKP'den hesabı emekçiler soracak", sloganları ile yürüdü.

Asgari Ücret İnisiyatifi adına basın açıklamasını okuyan Aydın Şimşek, 2026 yılı için asgari ücretin açıklandığı akşam işçi sınıfının iradesinin yok sayıldığını ve emekçilerin geleceğini ipotek altına alındığını ifade ederek, açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

"Bu rakam , ağırlaşan geçim koşulları altında, önümüzdeki yıl boyunca emekçinin nefessiz bırakılması demektir"

"Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yüzde 27'lik artış ve 28 bin 75 liralık asgari ücret, sermaye sınıfı ve onun iktidarının adeta emekçiye açtığı bir savaş ilanıdır. TÜRK-İŞ'in masada bulunmadığı bu süreçte, hükümet ve patronlar el ele vererek işçinin sesini boğmuş, milyonların kaderini tek taraflı bir dayatmayla belirlemiştir. Bu rakam; ağırlaşan geçim koşulları altında, önümüzdeki yıl boyunca emekçinin nefessiz bırakılması, barınma ve beslenme gibi en temel hakların birer lükse dönüştürülmesi, milyonların açlıkla boğuşmaya mahkum edilmesi demektir.

Biliyoruz ki tek adam rejiminin ekonomi politikaları zenginliği bir avuç patrona aktarırken, emekçileri derin bir sefalete sürüklüyor. Yapılan zamla bile açlık sınırının altında kalan bir asgari ücret tekrar güncellenmezse, bu ülkenin yarısı için geçim artık imkansız hale gelecektir. Resmi verilere göre bile 11 aylık enflasyonun yüzde 29,74 olduğu bir ülkede, yapılan yüzde 27'lik zam, asgari ücreti daha emekçinin eline geçmeden enflasyonun altında ezmektir. Bu oran, sadece geçmiş kayıpları karşılamaktan uzak olmakla kalmıyor, 2026 yılı boyunca işçinin cebinden çalınacak olan alım gücünün de tescili anlamına geliyor. Daha da vahimi, açıklanan 28 bin 75 liralık asgari ücret, TÜRK-İŞ'in açıkladığı 29 bin 828 liralık açlık sınırının dahi altında kalmış; emekçinin alım gücü 2026 yılına daha başlamadan gasp edilmiştir."

"Hayali rakamlar üzerinden zam belirlemek, işçi sınıfını bile bile açlık sınırının altındaki bir karanlığa mahkum etmektir"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir yıl önce yaptığı konuşmasını hatırlatan Şimşek, şu şekilde devam etti:

"2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 17 olacağını iddia ediyordu. 2025 yıl sonu resmi enflasyonu Bakanın tahmininin iki katına yakın, yüzde 30'un üstüne çıkacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın son enflasyon raporunda 2025 yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 27'den yüzde 32'ye yükseltti. Böylece Merkez Bankası, son bir yıl içinde enflasyon hedefini toplamda yüzde 52 oranında yukarı çekmiş oldu. Ekonomi yönetimi, bugüne kadar açıkladığı hiçbir enflasyon hedefini tutturamamış olmanın mahcubiyetini yaşamak yerine; 'beklenen enflasyon' safsatasıyla emeğin hakkının gasbına kılıf uydurmaktadır. Geçmişin gerçek kayıplarını görmezden gelip geleceğin hayali rakamları üzerinden zam belirlemek, işçi sınıfını bile bile açlık sınırının altındaki bir karanlığa mahkum etmektir. Onlara izin vermeyeceğiz."

"Asgari ücreti bu zenginliği yaratan emekçilerin iradesi belirlemelidir"

TÜRK-İŞ'in komisyonda işçi temsili olarak masaya oturmamasını da eleştiren Şimşek, "masayı sahipsiz" bırakılmasının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Asgari ücretin miktarını, kar hırsıyla gözü dönmüş patronlar ve sermayenin sadık bekçiliğini yapan siyasi iktidar değil; bizzat bu zenginliği yaratan emekçilerin iradesi belirlemelidir. Yetkili konfederasyonların sorumluluktan kaçarak masayı sahipsiz bırakması, sessizliğe bürünerek bu sefalet dayatmasına dolaylı yoldan ortak olması kabul edilemez. Asgari ücret zammının belirleneceği süreçte boşalan her mevziyi dolduracak olan, emekçilerin politik öncüleridir. Bizler, Asgari Ücret İnisiyatifi olarak, hem bu mücadelenin öncüsü hem de ailesiyle birlikte milyonlarca asgari ücretlinin geçim koşullarını etkileyecek olan sahici bir müzakerenin, emekten yana tarafı olduğumuzu ilan ediyoruz. Asgari Ücret tespit Komisyonu baskın bir toplantıyla kararını açıklamış olabilir, ancak bizim için bu süreç bitmemiştir."