Artvinli gençler ayıyı çaya davet etti

ARTVİN - Artvin'de bir grup genç piknik yaptıkları sırada ayıya rastlayınca çaya davet ettiler.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde piknik yapan bir grup genç, ormanlık alanda otlayan bir ayıyla karşılaşınca renkli anlar yaşandı. Gençler, ayıya "gel buraya, çay var çay" diye seslenerek çay içmeye davet etti.

Gençlerin yüksek sesle yaptığı çağrıdan korkan ayı, kısa bir duraksamanın ardından hızla ormanın içine kaçarak gözden kayboldu. O anlar sosyal medya içerik üreticisi Halil Altun tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.