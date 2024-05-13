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Artvin'de mahsur kalan karaca itfaiye tarafından kurtarıldı

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Artvin'in Borçka ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan karaca, itfaiye personeli tarafından kurtarıldı. Karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Artvin'in Borçka ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan karaca, itfaiye personeli tarafından kurtarıldı.

İlçenin Küçükköy Mahallesi'ndeki İçkale Deresi'ne düşen karaca, dere kenarındaki sarp kayalıklar ve yüksek taşkın koruma duvarları nedeniyle bulunduğu yerden kendi çabalarıyla çıkamadı.

Yoldan geçerken durumu fark eden Borçka Belediyesi itfaiye personeli Serdar Korkmaz, durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Ardından debisi yüksek dereye giren Korkmaz, kucağına aldığı karacayı suyun olmadığı alana taşıdı. Korkmaz, bölgeye ulaşan orman işletme personeli Doğukan Turan'ın yardımıyla karacayı dereden çıkardı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğüne teslim edilen karaca, tedavi altına alındı.

Borçka Belediyesinin sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Borçka itfaiye ekibimiz, Orman İşletmeye ait ekipler, istinat duvarlarının yüksek olmasından dolayı İçkale Deresi'nde mahsur kalan sevimli karacayı kurtardı. Doğa Koruma ve Milli Parklara karacayı güvenle teslim ettik." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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