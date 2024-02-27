Artvin'de çıkan yangında ahır ve samanlık zarar gördü

Artvin'de bir köyde çıkan yangında ahır ve samanlık olarak kullanılan 2 katlı ahşap yapı zarar gördü.

Merkeze bağlı Sarbudak köyünde, Ergül Erim'in çevre temizliği için yaktığı ateş, rüzgarın da etkisiyle kendisine ait altı ahır olan samanlığa sıçradı.

Samanlığın otla dolu olması sebebiyle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında Erim'e ait altı ahır, üstü samanlık olarak kullanılan iki katlı ahşap yapı kullanılamaz hale geldi, 5 ton samanın da yandığı tespit edildi.