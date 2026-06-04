Artvin'de 4 barajda dolusavak kapakları açıldı; ekonomiye dev katkı

ARTVİN'de son günlerde etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimesi sonucu Çoruh Nehri üzerindeki barajlarda su seviyesi yükseldi. Artış sonrası Yusufeli, Artvin, Borçka ve Muratlı barajlarında dolusavak kapakları açılarak, kontrollü su tahliyesine başlandı. Artvin Valisi Turan Ergün, "Artvin'deki tüm barajlarımız yaklaşık 60 milyar kilovatsaat elektrik üretmiş bu zamana kadar, ülke ekonomisine de 161 milyarı geçen bir katkı sağlamış" dedi.

Çoruh Nehri üzerinde bulunan ve temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ile Artvin, Borçka ve Muratlı barajlarındaki doluluk oranları yağışların etkisiyle yükseldi. 4 barajda dolusavak kapakları açılarak, kontrollü su tahliyesine başlandı. Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre; Yusufeli Barajı'nda yaklaşık 1 milyar 980 milyon metreküp su depolanırken, doluluk oranı yüzde 96'ya çıktı. Artvin Barajı'nda 167 milyon metreküp su ile yüzde 100, Deriner Barajı'nda 1 milyar 700 milyon metreküp su ile yüzde 75, Borçka Barajı'nda 305 milyon metreküp su ile yüzde 88 ve Muratlı Barajı'nda 67 milyon metreküp su ile yüzde 90 doluluk oranı kaydedildi. Yine DSİ verilerine göre; 2026 yılının ilk 5 ayında; Artvin'deki Yusufeli, Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarında 2026 yılı içerisinde toplam 2 milyar 120 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretildiği, bu üretimin ülke ekonomisine yaklaşık 5 milyar 720 milyon lira katkı sağladığı bildirildi.

'DOLULUK ORANLARI İSTEDİĞİMİZ SEVİYENİN ÜSTÜNE ÇIKTI'

Artvin Valisi Turan Ergün, barajlardaki doluluk oranlarının istenilen seviyenin üzerine ulaştığını belirterek, "Artvin, barajlar kenti. Bizim Çoruh Vadisi'ndeki 5 adet baraj, Türkiye'nin elektrik üretimine ciddi katkılar sağlıyor. Hatta Türkiye'nin en yüksek iki barajından birisi; Yusufeli ve Deriner barajları da Artvin'de. Artvin'deki tüm barajlarımız yaklaşık 60 milyar kilovatsaat elektrik üretmiş bu zamana kadar, ülke ekonomisine de 161 milyarı geçen bir katkı sağlamış. Hepinizin bildiği gibi bu yıl aslında kışın yağan kar miktarı geçen seneki kış kadar değil, ama özellikle bahar yağmurlarının çok fazla olmasıyla birlikte Türkiye genelinde olduğu gibi Artvin'de barajlarda gerçekten doluluk belli oranlara çıktı. İstediğimiz seviyelerin üstüne çıktı" dedi.

'7 YIL SONRA ARTVİN, BEREKETLİ BAHARLARI YAŞADI'

2019 yılında dolusavaklardan su tahliyesi yapıldığını hatırlatan Ergün, "En yukarıdaki en yüksek barajımız, Yusufeli Barajımızda şu anda yaklaşık aktif doluluk yüzde 96 civarında. Onun bir altındaki Artvin Barajı'nda yüzde 100. Deriner Barajı'nda yüzde 75. Şu anda içinde bulunduğumuz Borçka Barajı'nda ve buradan sonra aşağıdaki son Muratlı Barajı'nda da yüzde 90'a doğru yaklaşan bir doluluk söz konusu. Deriner Barajı'nda yüzde 75 doluluk olduğu için orada dolusavaklar kapalı. Diğer barajların tamamında dolusavaklar açık. Sebebi de önümüzde olabilecek yağışları da hesaplayarak, burada bir su yönetimi planı uygulanıyor. Hem enerji üretiminin, enerji üretim politikası ile birlikte Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz ve EÜAŞ o kapsamda bu tahliyeleri dolusavaktan sağlıyorlar. Sanırım en son 2019 yılında Artvin'de dolusavaktan su tahliyesi olmuş. 7 yıl sonra Artvin tekrar bu bereketli baharı, bereketli yağışları yaşadı" diye konuştu.

'BİR DAMLA SU, ARTVİN'DE 5 DEFA ELEKTRİK ÜRETİYOR'

Vali Ergün, barajların mevcut doluluk oranlarının herhangi bir risk oluşturmadığını kaydederek, "Bizim bu Çoruh Vadisi üzerindeki barajlarımız, biliyorsunuz hepsi aynı vadi üzerinde olduğu için kod farklarıyla bir barajın çıktısı, diğer barajın girdisi olarak kullanılabiliyor. Bir damla su, Artvin'de 5 defa elektrik üretiyor. Dolayısıyla bu, buradaki su yönetimi planımızın da uygulamasını kolaylaştırıyor. Bizim için herhangi bir risk, herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor. Çünkü şu anda bizim Yusufeli Barajı ve Artvin Barajımız yüzde 100 tamamen dolsa bile biz bunu Deriner Barajı'ndaki yüzde 75 dolulukla önleyebiliyoruz. Aşağıya bir damla su göndermeden bile tutabilecek kapasitemiz var. Onun için bize çok güzel bir avantaj sunuyor. Bereketli, güzel bir bahar geçiriyoruz yağmur anlamında da. Ülkemizde olduğu gibi Artvin'de de öyle aslında. Bu yıl elektrik üretiminin ilimiz açısından çok daha güzel olacağı anlamına gelebiliyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı