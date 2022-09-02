Artış gösteren grip vakaları için aşı uyarısı

Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Feyza Umay Koç, Türkiye'de geçen yıl ve bu yılın kış aylarında grip vakalarında yaşanan artışlara dikkati çekerek yaklaşan grip sezonu için uyarılarda bulundu.

Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Feyza Umay Koç, Türkiye'de geçen yıl ve bu yılın kış aylarında grip vakalarında yaşanan artışlara dikkati çekerek yaklaşan grip sezonu için uyarılarda bulundu.

Kurumdan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Koç, Türkiye'de geçen sezonda kasım ayı itibarıyla görülmeye başlayan grip vakalarının aralık ve ocak aylarında zirveye ulaşarak tüm sezon boyunca görülmeye devam ettiğini belirtti. Koç, hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan alınan numunelerin grip pozitiflik yüzdesinde 2020-2021 grip sezonuna göre ciddi bir artış olduğunu ifade etti.

"Okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarda daha fazla görülüyor"

Gripte atak hızının erişkin kişilerle karşılaştırıldığında çocuklarda daha yüksek olduğuna dikkati çeken Koç, "Türkiye'de geçtiğimiz sezonda görülen grip vakalarının büyük çoğunluğu, hastalığın toplumda yayılmasında ciddi bir risk oluşturan okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarda görülmüştür. Bu nedenle, özellikle okulların açılmasıyla birlikte çocukların gribe karşı korunması ve bulaşın önlenmesi için grip aşılarının yaptırılması büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

"Grip aşısı Türkiye'de Eylül 2022 itibarıyla erişilebilir olacak"

Birçok ülkede Kovid-19 kısıtlamalarının kalkması ve hijyen önlemlerinin azalmasıyla birlikte bu yıl grip vakalarında yaşanabilecek artışın önüne geçmek için aşılamanın gerekli olduğuna vurgu yapan Koç, grip aşısının Türkiye'de Eylül 2022 itibarıyla ulaşılabilir olacağını belirtti.