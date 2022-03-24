(ARŞİV) Ukrayna ordusu Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurdu - Haberler

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(ARŞİV) Ukrayna ordusu Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurdu

AA - Burak Akay - Güncel
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Ukrayna ordusunun, işgal altındaki Berdyansk limanında Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurduğu bildirildi.

Ukrayna ordusunun, işgal altındaki Berdyansk limanında Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurduğu bildirildi.

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Berdyansk limanında işgalcilerin Karadeniz filosuna bağlı büyük çıkarma gemisi 'Orsk' imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin Facebook hesabından, Berdyansk limanında bir geminin yanması ve patlamalara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

(ARŞİV) Ukrayna ordusu Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurdu

(ARŞİV) Ukrayna ordusu Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurdu

(ARŞİV) Ukrayna ordusu Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurdu

AA / Burak Akay - Güncel

Karadeniz, Ukrayna, İşgal, Rus, Güncel, Haberler

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