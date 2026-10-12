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Arnavutluk ve İsrail Dışişleri Bakanları Tiran'da Genel İşbirliği Anlaşması imzaladı

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Arnavutluk ve İsrail Dışişleri Bakanları Tiran'da Genel İşbirliği Anlaşması imzaladı
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Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ferit Hoxha ile İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Tiran'da görüşerek Genel İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşma; ekonomi, teknoloji, tarım, enerji, sağlık, eğitim, güvenlik ve turizm gibi alanlarda ortaklıkları geliştirmeyi amaçlıyor.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ferit Hoxha, ülkede temaslarda bulunan İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile başkent Tiran'da bir araya geldi.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hoxha, İsrail Dışişleri Bakanı Saar ile Tiran'da görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin yanı sıra Arnavutluk'un Barış Kurulu çerçevesindeki katkısı da dahil olmak üzere bölgesel ve küresel güvenlik sınamaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hoxha, Arnavutluk-İsrail ilişkilerinin, gelecekte ikili işbirliğini genişletmek adına güçlü bir temel oluşturan, dostluk, saygı ve dayanışmaya dayalı özel bir geçmişi olduğunu belirtti.

Görüşmede Hoxha ve Saar, iki ülke arasındaki ortaklığın güçlendirilmesi amacıyla Genel İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı.

Anlaşma, hükümetler arası işbirliği için geniş kapsamlı bir çerçeve oluştururken, ekonomi ve ticaret, inovasyon ve teknoloji, tarım, su yönetimi, enerji, sağlık, eğitim, güvenlik, turizm ve kültür gibi karşılıklı çıkar alanlarında somut ortaklıklar geliştirmeye yönelik yapılandırılmış bir mekanizma tesis ediyor.

Hoxha, görüşmede, Arnavutluk'un İsrail'in güvenliğini destekleyen tutumunu yineleyerek, tüm bölge için uzun vadeli barış, istikrar ve güvenliği garanti altına alacak bir çözüme ulaşma çabalarının önemini vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ziyaret ayrıca, Arnavutluk'un terörizm, aşırıcılık, antisemitizm ve her türlü nefretle mücadele konusundaki kararlılığını yeniden teyit etme fırsatı sundu. Bu kapsamda Bakan Saar, ülkemiz tarihinin gurur verici bir sayfası olan ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudileri korumaya yönelik köklü Arnavut geleneğini belgeleyen bir arşiv sergisini ziyaret etti. İki bakan, Arnavutluk-İsrail ortaklığını daha da güçlendirmek amacıyla iki ülke arasındaki süregelen koordinasyon yoluyla her düzeyde siyasi diyaloğun ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladı."

Kaynak: AA
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