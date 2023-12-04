Arnavutluk Meclisinde Muhalefet Milletvekilleri Oturumu Engelledi

Arnavutluk Meclisinde muhalefet milletvekilleri, bazı yasa tasarılarının görüşülmesinin planlandığı oturumu yine engelledi. Sis bombası atarak küçük çaplı yangın çıktı. Muhalefet milletvekilleri, anayasal haklarını savunmak için eylemlerine devam edeceklerini belirtiyor.

Arnavutluk Meclisinde muhalefet milletvekilleri, bazı yasa tasarılarının görüşülmesinin planlandığı oturumu yine engelledi.

Daha önce de farklı yöntemlerle meclis oturumlarını engelleyen muhalefet milletvekilleri, bugünkü oturumda da sandalyeleri kürsünün önüne yerleştirip sis bombası attı.

Sis bombasının atılması sonucu, genel kurul salonunda küçük çaplı yangın çıktı.

Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, muhalefet milletvekillerine seslenerek "Arnavutluk Meclisinin faaliyetlerini baltalayamazlar." dedi.

İktidardaki Arnavutluk Sosyalist Partisi (PS) milletvekilleri 14 dakika süren oturumda, temsil ettikleri bölgelerdeki vatandaşların tespit ettiği sorunlar üzerine konuştu.

Oturum sonrası, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan eski Başbakan ve muhalefet milletvekili Sali Berisha, bugünkü meclis oturumunu "utanç oturumu" olarak niteleyerek mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Daha önce benzer gerilimlere sahne olan Arnavutluk Meclisinde 8 muhalefet milletvekili meclis çalışmalarından 10 gün uzaklaştırılmıştı.

Muhalefet milletvekilleri daha önce de bakan ve meclis yöneticilerinin oturması için ayrılan alanı işgal ederek oturumların başlamasına engel olmuştu.

Hiçbir meclis grubunda yer almayan milletvekili ve eski Başbakan Berisha, yasama faaliyetlerinin engellendiğini iddia ederek "bu hakkın kendilerine geri verilmesini" istemişti. ???????

Meclisin "Başbakan Edi Rama ve Meclis Başkanı Lindita Nikolla'nın şahsi kurumuna dönüştüğünü" ileri süren muhalefet milletvekilleri, anayasal haklarını tüm gücüyle savunmak için meclisteki eylemlerine devam edeceklerini belirtiyor.