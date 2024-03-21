Üye Girişi
Haberler

Arnavutköy'de Hafriyat Kamyonu Devrildi, Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar mevkisinde seyir halindeki İsmail Akar idaresindeki 34 FAU 909 plakalı hafriyat kamyonu, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonun sürücüsü araç içinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Akar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KAYSERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | KAYSERİ Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İZMİR Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! VAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Van Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Şanlıurfa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! TRABZON BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Trabzon Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İSTANBUL Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Tekirdağ Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Samsun Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MERSİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | MERSİN Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Eskişehir Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! SAKARYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Sakarya Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ERZURUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Erzurum Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | HATAY Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ORDU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Ordu Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Diyarbakır Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title