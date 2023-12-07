Arin Gölü 18 yılda 5 kilometrekare küçüldü

Yaşanan kuraklık nedeniyle arin Gölü 15 kilometrekareden 10 kilometrekareye geriledi

VAN - Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içerinde bulunan Arin Gölü, yaşanan kuraklık nedeniyle 15 kilometrekareden 10 kilometrekareye geriledi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "kuş cenneti" olarak adlandırılan Arin Gölü, son yıllarda etkili olan kuraklık nedeniyle küçülmeye başladı. Bitlis'in önemli sulak alanlardan biri olan ve sodalı suyuyla birçok türden binlerce kuşa ev sahipliği yapan 15 kilometrekare büyüklüğündeki Arin Gölü yaşanan iklimsel değişimlerden olumsuz etkileniyor. Türkiye'nin 3. yüksek dağı olan Süphan Dağı'nın eteklerinde yer alan gölde yağışların yetersizliği ve mevsimin kurak geçmesinden dolayı kıyı bölgelerinde yaklaşık 5 kilometre çekilme yaşandı.

Bünyesinde barındırdığı kuşlarla her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlayan gölün çekildiği yerler, çorak alana dönüştü.

"Arin Gölü 18 yılda 5 kilometrekare küçüldü"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na bilgi veren Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Son yıllardaki hava sıcaklıklarının normal seyrin üstünde gitmesi bütün ülkemiz genelinde gölleri ciddi anlamda tehdit etmeye başladı. Bunun etkilerini Van Gölü havzasında da bariz bir şekilde görüyoruz. Büyük göller yine bu havaların sıcak gitmesine karışı kısmen dayanıklı olsa da hemen Van Gölü havzasında Van Gölü'nün kenarında yer alan Arin Gölü gibi yüzey alanı küçük olan göller daha hızlı bir kuruma periyosuna giriyor. Bu sebepten ülkemizdeki birçok küçük tatlısı su gölü ya kurudu, ya da kuruma noktasına geldi. Hemen Van Gölü'nün kenarındaki Arin Gölü'ne ait 2005 yılından günümüze kadar geçen süre içerisinde ki uydu görüntülerini incelediğimiz zaman 2005 yılındaki Arin Gölü'nün yüzey alanı yaklaşık 15 kilometrekare. 2010 yılına geldiğimiz zaman göl de birazcık bir çekilme görüyoruz. Bu çekilmek 2010 yılında da devam ediyor. Fakat 2010 yılı ile 2015 yılı arasında çok dramatik bir düşüş meydana gelmiş. Yani adeta 2015 yılı Arin Gölü için bir kırılma noktası olmuş. Görüntüden de anlayacağımız üzere kıyı çizgisi adeta bir anda gerisin geriye doğru hızla ilerlemiş. Bu çekilme yine 2020 yılında da devam etmiş. 2021, 2022 ve en son ki 2023 yılında ki gölün yüzey alanı şekli bu. 2005 yılı ile 2023 yılına kadarki geçen süre zarfı içerisinde göl 3'te birlik yüzey alanını kaybetmiş. Yani yaklaşık 15 kilometrekarelik yüzey alanı 10 kilometrekareye gerilemiş. Bu da uydu görüntülerinden çok bariz bir şekilde yansımış. Yani burada devasa bir alan kaplayan göl, adeta küçücük bir yapıya bürünmüş. Eğer bu şekilde devam ederse Önümüzdeki 10-15 yıllık süresi içerisinde Arin Gölü tamamen kuruma noktasına gelmesi kaçınılmaz. Umut ediyoruz ki havza tekrardan bol yağış alır ve Arin Gölü tekrardan eski günlerine kavuşur" dedi.