Ardahan'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Ardahan'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir ev ve ahırın çatısı uçtu.

Ardahan'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir ev ve ahırın çatısı uçtu.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Merkeze bağlı Lehimli köyünde, bir ev ve ahırın çatısı rüzgar nedeniyle uçtu.

Olayın meydana geldiği bölgeye AFAD görevlileri sevk edildi.

Kentte şiddetli rüzgarın yanı sıra sağanak ve yüksek kesimlerde kar etkili oluyor.