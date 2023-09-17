Ardahan'da Gümrük Kaçağı Sigara ve İçki Operasyonu

Ardahan'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilde kaçakçılığı önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 397 paket gümrük kaçağı sigara ile 15 şişe içki ele geçirildi. Şüpheliler G.U. ile K.U. gözaltına alındı.