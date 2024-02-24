Ardahan'da göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
Ardahan'da düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Afganistan uyruklu bir kişi ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Ardahan'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzensiz göçmenlere yönelik çalışması sürüyor.
Bu kapsamda, kent merkezindeki bir adrese düzenlenen operasyonda, E.A. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında Afganistan uyruklu bir kişi ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.