Ardahan'da düzenlenen operasyonda 10 zanlı tutuklandı
Ardahan'da gerçekleştirilen 'JASAT Mercek-6' operasyonunda, aranan 58 zanlıdan 10'u tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, nisan ayı içinde birçok suçtan aranan şüpheliler ikametlerinde yakalandı.
Ardahan'da düzenlenen "JASAT Mercek-6" operasyonunda yakalanan 58 zanlıdan 10'u tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "JASAT Mercek-6" operasyonu kapsamında, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, il ve ilçelerde nisan ayı içinde birçok suçtan aranan 58 şüpheliyi ikametlerinde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 58 zanlıdan 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.