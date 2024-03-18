Ardahan-Ardanuç yolu 4 ay sonra ulaşıma açılıyor

4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açılıyor

ARDAHAN - Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı bulunan 2 bin 581 rakımlı Ardahan-Ardanuç karayolunun Bülbülan geçidinin ulaşıma açılması için karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan kara yolu 21 Kasım 2023'te kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Uyarı tabelası da asılan kara yolu, yaklaşık dört ay boyunca ulaşıma kapalı kaldı. Havaların ısınmasıyla birlikte Karayolları 183'üncü Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle kara yolundaki Bağdeşen köyü mevkiinde çalışma başlattı.

Yer yer 3 metreyi aşan karı temizleyen ekipler, 21 Kasım 2023'te kapatılan yolu 7 günde ulaşıma açmayı planlıyor.