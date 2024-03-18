Üye Girişi
Haberler

Ardahan-Ardanuç yolu 4 ay sonra ulaşıma açılıyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç karayolu, Bülbülan geçidinin açılması için çalışmalar başlatıldı. Yolun 7 günde ulaşıma açılması planlanıyor.

4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açılıyor

ARDAHAN - Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı bulunan 2 bin 581 rakımlı Ardahan-Ardanuç karayolunun Bülbülan geçidinin ulaşıma açılması için karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan kara yolu 21 Kasım 2023'te kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Uyarı tabelası da asılan kara yolu, yaklaşık dört ay boyunca ulaşıma kapalı kaldı. Havaların ısınmasıyla birlikte Karayolları 183'üncü Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle kara yolundaki Bağdeşen köyü mevkiinde çalışma başlattı.

Yer yer 3 metreyi aşan karı temizleyen ekipler, 21 Kasım 2023'te kapatılan yolu 7 günde ulaşıma açmayı planlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ardahan Ulaşım Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title