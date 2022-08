Araştırma: Portekiz, AB İçinde En Hızlı Yaşlanan Ülke Oldu

LİZBON, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çağdaş Portekiz Veri Tabanı Pordata tarafından Pazar günü yayımlanan bir araştırmaya göre, Portekiz'de şu an her 100 gence karşılık (14 yaşına kadar) 182 yaşlı (65 yaş ve üstü) kayıtlı bulunuyor ve bu nedenle Portekiz, Avrupa Birliği (AB) içinde en hızlı yaşlanan...

LİZBON, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çağdaş Portekiz Veri Tabanı Pordata tarafından Pazar günü yayımlanan bir araştırmaya göre, Portekiz'de şu an her 100 gence karşılık (14 yaşına kadar) 182 yaşlı (65 yaş ve üstü) kayıtlı bulunuyor ve bu nedenle Portekiz, Avrupa Birliği (AB) içinde en hızlı yaşlanan ülke haline geliyor. Portekiz Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) verilerine dayanan ve Publico gazetesinde yer alan araştırmaya göre, son 30 yılda ülkede yaşlı nüfus 3 katına çıktı. Portekiz'de 1990 yılında her 100 gence karşılık 66 yaşlı kaydedilmişti. Araştırma, Portekiz'in yıllık yüzde 3,6 ile tüm AB ülkelerinden daha yüksek bir yaşlanma oranına ulaştığını ortaya koydu. Lizbon Üniversitesi Coğrafya ve Mekansal Planlama Enstitüsü Coğrafi Araştırmalar Merkezi'nden araştırmacı Jorge Malheiros'a göre, Portekiz'de yaşlanma hızının artışı gençlerin ülkeden ayrılmasının ve emekli olmuş yabancıların ülkeye girişinin sonucu olarak gerçekleşti. Göç ve demografi konusunda uzman olan Malheiros, "Bu dramatik bir şey olarak anlaşılmamalı" dedi fakat aynı zamanda "toplumların gençlerin enerjisine ihtiyacı olduğu" konusunda da uyarıda bulundu. Malheiros, "Daha yaşlı bir toplumla yaşamayı öğrenmek durumundayız" dedi.