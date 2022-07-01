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"Arasta Müzik Günleri"nin ilki başladı

AA - Osman Akça - Güncel
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Muğla'da tarihi Arasta Çarşısını canlandırmak amacıyla Muğla İçin Gelecek Platformu (MİG) tarafından düzenlenen "Arasta Müzik Günleri"nin ilki başladı.

Muğla'da tarihi Arasta Çarşısını canlandırmak amacıyla Muğla İçin Gelecek Platformu (MİG) tarafından düzenlenen "Arasta Müzik Günleri"nin ilki başladı.

Sanat Yönetmenliğini ve etkinlik yaratımını Erkin Aykın'ın üstlendiği organizasyonda, ilk ay konsepti klasik müzik olarak belirlendi.

Orkestra Muğla Ensemble'nin sahne aldığı etkinliğe yerel firmalar da katkı sundu.

MİG Başkanı Zafer Çeliköz, platformun Muğla'nın geleceği için hayaller kuran, Muğla için yararlı şeyler yapmak isteyen, farklı mesleklerden Muğla'ya gönül vermiş kişilerin 2015'te bir araya gelmesiyle kurulduğunu hatırlattı.

Platformun amacının Muğla için verilecek kararların hazırlanması ve gerçekleştirilmesi aşamalarında katkıda bulunmak, ellerinden geldiğince destek olmak, halkla yönetsel kurumlar arasında köprü olabilmek olduğunu ifade eden Çeliköz, "Platform olarak, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek, Muğla'mıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu sene kültürel etkinliklerimizi çeşitlendirdik. Geçen ay düzenlediğimiz 'Muğla İçin Gelecek' temalı resim yarışmasından sonra şimdi de bu etkinliğimizle Muğla Arastası'nı tekrar canlandırmak istiyoruz." dedi.

Çeliköz, yaz boyunca Arasta'da her ay farklı müzik türlerinden dinletiler düzenleyeceklerini, klasik müzik konserinden sonra, 21 Temmuz'da Blues konseri gerçekleştirileceğini söyledi.

AA / Osman Akça - Güncel

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