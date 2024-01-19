Ara Tatilde Çocukları Ekrandan Uzak Tutmanın Yolları

Ara tatilde çocukları ekran başından uzak tutabilmeye yönelik bilgi veren Uzman Psikolog Fatmanur Taşkın, "Çocukları ara tatilde ekrandan uzak tutmak için çeşitli yöntemler deneyebilirsiniz. Öncelikle ailece katılım gerektiren etkinlikler planlayarak birlikte vakit geçirebilirsiniz. Açık hava aktiviteleri, spor, doğa yürüyüşleri gibi fiziksel aktiviteler çocukları ekrandan uzaklaştırabilir" dedi.

Milyonlarca çocuk karnelerini alarak 2 hafta sürecek yarıyıl tatili dönemine adım atıyor. İSÜ Liv Hospital Bahçeşehir'den Uzman Klinik Psikolog Fatmanur Taşkın, ara tatilde neler yapılabileceği ve nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

HEM DİNLENMELİ HEM DE KENDİNİ GELİŞTİREBİLMELİ

Çocukların tatilde hem eğlenceli vakit geçirebileceklerini hem de kendi gelişimlerine katkıda bulunabileceklerine dikkat çeken Uzm. Psk. Taşkın, "Oyunlar, kitap okuma, sanat ve el işleri, doğa yürüyüşleri gibi etkinlikler çocukların tatili keyif alarak geçirmesini sağlayabilir. Aynı zamanda, aileleriyle zaman geçirmek, yeni şeyler keşfetmek ve dinlenmek de bu süreçte önemli. Tatilde çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici aktiviteler sunmak, onların farklı beceriler kazanmalarına ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine yardımcı olabilir" diye konuştu.

YENİ ŞEYLER ÖĞRENMELERİ MÜMKÜN

Uzm. Psk. Fatmanur Taşkın, ara tatilde çocukların neler yapabileceğini şu şekilde sıraladı:

Dinlenmek ve eğlenmek: Ara tatil, çocukların dinlenmesi ve eğlenmesi için fırsattır. Çocuklar bu süreyi oyun oynayarak, kitap okuyarak, film izleyerek veya arkadaşlarıyla vakit geçirerek geçirebilirler.

Yeni şeyler öğrenmek: Çocuklar ara tatili bir enstrüman çalmayı öğrenmek veya yeni bir spor dalıyla tanışmak için kullanabilirler.

Aileleriyle vakit geçirmek: Ara tatil, çocukların aileleriyle vakit geçirmek için de fırsattır. Çocuklar, bu süreyi aileleriyle birlikte aktiviteler yaparak, sohbet ederek veya seyahat ederek geçirebilirler.

DERS ÇALIŞMAKTAN TAMAMEN UZAKLAŞILMAMALI

Ara tatilin çocuklara dinlenmek, eğlenmek ve yeni şeyler öğrenmek için fırsat sunduğunu dile getiren Uzm. Psk. Taşkın, ara tatilde çocukların yapmaması gereken unsurları ise şöyle sıraladı:

Ders çalışmaktan tamamen uzaklaşmak: Ara tatil, derslerden tamamen uzaklaşmak için değil, derslere ara vermek içindir. Çocuklar ara tatilde de günlük rutinlerinde uyguladıkları ders çalışma alışkanlıklarını sürdürmelidir. Ancak bu süreyi çok fazla ders çalışarak geçirmek yerine, eğlenceli aktivitelerle de dengelemek önemlidir.

Ekran başında çok fazla vakit geçirmek: Ekran başında geçirilen fazla zaman, çocukların fiziksel ve zihinsel sağlığını olumsuz etkiler. Ara tatilde çocukların ekran başında geçirdikleri süreyi kontrol altında tutmak önemlidir. Bu süreyi günlük 1-2 saatle sınırlamak ve kalan süreyi de verimli şekilde kullanmak gerekir.

Gece geç saatlere kadar uyumamak: Gece geç saatlere kadar uyumamak, çocukların uyku düzenini bozar ve ertesi gün okula konsantre olabilmelerini zorlaştırır. Bu yüzden çocukların ara tatilde de düzenli bir uyku sürecine sahip olmaları önemlidir.

KİTAP OKUMAK FAYDALIDIR

Ara tatilde çocukların okuldan uzak kalmamak için günlük bir plan yapabileceklerini söyleyen Uzm. Psk. Taşkın, "Kitap okuma, bulmaca çözme, matematiksel oyunlar oynama gibi eğlenceli ve öğretici aktivitelerle günlerini değerlendirebilirler. Ayrıca ilgi duydukları konularda kendi başlarına araştırma yapmak da faydalı olabilir. Bu şekilde, ara tatilde öğrenmeye devam ederken keyif de yaşayabilirler" şeklinde konuştu.

SORUMLULUK BİLİNCİ KAZANDIRILABİLİR

Ara tatilde çocuklara düşen görevler arasında dinlenme, eğlence yanında sorumluluk almanın da önemine değinen Uzm. Psk. Taşkın, "Öncelikle öğretmenlerin verdiği ödevleri tamamlamak önemlidir. Ayrıca, kendi kişisel ilgi alanlarında projeler üretebilir, kitap okuyabilir, bilim ve teknoloji alanında faaliyetler gerçekleştirebilir, (kod yazma, robotik vb.) sanatsal ve sportif aktivitelere katılabilirler. Bu süreçte evde aileleriyle yardımlaşma, ev düzenine katkıda bulunma gibi sorumlulukları da göz önünde bulundurabilirler. Ara tatili hem keyifli geçirmek hem de öğrenmeye devam etmek için dengeli bir şekilde değerlendirmek önemlidir" ifadelerini kullandı.

AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİ YAPILABİLİR

Ara tatilde çocukların ekran başından nasıl uzak tutabileceğimizden bahseden Uzm. Psk. Taşkın, "Çocukları ara tatilde ekrandan uzak tutmak için çeşitli yöntemler deneyebilirsiniz. Öncelikle ailece katılım gerektiren etkinlikler planlayarak birlikte vakit geçirebilirsiniz. Açık hava aktiviteleri, spor, doğa yürüyüşleri gibi fiziksel aktiviteler çocukları ekrandan uzaklaştırabilir. Kitap okuma saatleri, el sanatları, oyunlar ve aile içi etkinlikler de eğlenceli alternatifler olabilir. Ayrıca, ekran süresini sınırlayan kurallar koyarak, çocuklara belirli zamanlarda ekran kullanma izni verebilirsiniz" dedi.