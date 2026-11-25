ABD'de Obama yönetiminde ekonomi danışmanı olarak görev yapan ve Arbroath Group'un yönetici ortağı Christopher Smart, Anthropic'in Nasdaq'a açılmasının yapay zeka ekonomisi için taşıdığı anlamı AA Analiz için kaleme aldı.

***

Finans piyasalarındaki çalkantı ve dünyanın önde gelen çip şirketindeki bitmeyen krizler, Anthropic'in Nasdaq'taki halka arzını gölgede bıraktı. Hisselerin önce yükselip ardından sert dalgalanması, şirketin yapay zekanın yeni dönemindeki gidişatı gösteren bir barometre olacağını doğruluyor. Yatırımcılar yapay zekanın dünyayı değiştireceğinde hemfikir ancak bunun bedelini kimin ödemeye hazır olduğunu görmek için Anthropic'in sonuçlarını didik didik edecek.

Dev ölçek, süregelen uyarılar

Halka arz, gerek büyüklüğü gerekse yarattığı beklentiyle çarpıcıydı. Halka arzdan 81 milyar dolar, tahsisli satıştan da 26 milyar dolar toplayan şirketin değeri 1,5 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam Anthropic'i Elon Musk'ın SpaceX'inin gerisinde, Tesla'nın ise önünde konumlandırıyor. Halka arz belgeleri de hızlı bir gelir artışına işaret ediyor: 30 Eylül'de yıllık 71 milyar dolar düzeyinde seyreden gelir, yalnızca bir ay sonra 81 milyar dolara çıktı. Üçüncü çeyrek gelirleri bir önceki çeyreğe göre yüzde 47 artarken, net zarar bir miktar daraldı.

Asıl endişe verici detaylar şirketin kurumsal bildirimlerinde ortaya çıktı. Bu uyarılardan biri "Son derece gelişmiş modeller, platformlar ve uygulamalar geliştirmemiz ve bunların kullanım alanlarını da genişletmemiz modellerimizin zarar verme riskini daha da artırabilir" uyarısı. Yatırımcılar bu tür satırları aşırı temkinli avukatların işi deyip geçebilirdi ancak aynı ifadeler, yapay zeka güvenliği için sıkı kurallar getirilmesi gerektiğini her fırsatta vurgulayan CEO Dario Amodei'nin uyarılarıyla da örtüşüyor.

Zararların daralmasıyla rahatlayan yatırımcıların, şirketin model eğitimi için 900 milyar dolarlık yükümlülük altına girdiğini de hesaba katması gerekiyor, hisseyi asıl kafa karıştırıcı kılan da bu. Piyasayı doğal olarak düşündüren mesele, bu dev planları karşılayacak gelirin yeterince hızlı gelip gelmeyeceği.

Mesele artık yapay zekanın kendine yönelik büyük beklentileri karşılayıp karşılayamayacağından çok, bu teknolojiye kimin gücünün yeteceği. Üstelik bu kaygılar sadece Anthropic'le sınırlı değil. Yapay zeka altyapısı bu yıl ABD'deki yatırımların başını çekerken, S&P 500 endeksinin performansını da bu alandaki hisseler sırtladı.

Yatırımcılar, daha küçük ölçekli bir dizi sorunun yanıtında güven arayacak. Örneğin bu mucizevi yeni yapay zeka araçları ne kadar zaman ve para tasarrufu sağlayacak? Yapay zeka araçları fabrikalarda verimliliği artırmada, hastalıkların teşhisini geliştirmede ve karmaşık sorunların analizini hızlandırmada etkili görünüyor. Ancak belirsizliğini koruyan asıl nokta, bu araçların devasa veri merkezi yatırımlarının karşılığını verecek ölçüde maliyetleri düşürüp düşüremeyeceği ya da gelirleri artırıp artıramayacağı.

Güçlü rakipler ve açık modellerin baskısı

Peki Anthropic'in rakipleri ne durumda? Henüz altı yaşını bile doldurmamış bir şirket için büyüme hızı etkileyici ancak OpenAI, Google, Meta ve artık SpaceX bünyesinde yer alan xAI ile çetin bir rekabet içinde. Bu şirketlerin başında da öncü modeller geliştirmeye en az Anthropic kadar istekli, kararlı yöneticiler var ve hepsi bu vizyonu finanse edecek devasa kaynaklara sahip.

Anthropic ve rakipleri, kapalı ağırlıklı model satma yöntemini sürdürebilecek mi? Bu iş modelinde müşteriler modellere sahip olup onları kendi sistemlerinde çalıştırmak yerine erişimi kiralıyor ve kullanım başına ödeme yapıyor. Öte yandan pek çok Çinli geliştirici, kullanıcıların çok düşük maliyetle ya da tamamen ücretsiz indirip kendi ihtiyaçlarına göre uyarlayabileceği açık ağırlıklı modeller sunuyor. Bu ürünler aynı düzeyde gelişmiş olmasa da daha düşük maliyetle daha fazla kontrol isteyenler için çok daha cazip hale gelebilir.

Nvidia'nın gölgesi ve jeopolitik gerilim

Yatırımcılar bu sorulara yanıt ararken, Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın istifa edip ardından görevine dönmesiyle patlak veren piyasa çalkantısını da yakından izleyecek. Şirketi 33 yıl boyunca azimle bugüne taşıyan Huang, aynı zamanda Anthropic'in, rakiplerinin ve hepsinin büyük ihtiyaç duyduğu veri merkezlerinin büyümesini besleyen çapraz finansman ağının da mimarlarından biriydi.

Gözler bir yandan da gelişmiş çiplerin Çin'e yasal ve yasa dışı yollarla satılması nedeniyle Washington ile Pekin arasında tırmanan gerilimde olacak. Huang'ın Çinli bir casusla bağlantısı olduğu iddiası, ABD'nin ihracat kontrollerini yeterince sıkı uygulamamasına yönelik Kongre'deki tepkiyi daha da alevlendirdi. Ancak bu satışları kısıtlama hamleleri, Çin'den sert bir misilleme gelmesine ve ticaret savaşında yeni bir cephe açılmasına yol açabilir.

Yine de pek çok açıdan bu genç devin önündeki asıl sınav ne benzeri görülmemiş rekabet baskısı ne artan Kongre denetimi ne de tırmanan jeopolitik riskler. Dario Amodei ve ekibinin önündeki en kritik görev, yeterince insanın bedelini ödeyebileceği ve ödemeye değer bulacağı bir ürün sunmak.

[Christopher Smart, ABD'de Obama yönetiminde ekonomi danışmanı olarak görev yapan ve Arbroath Group'un yönetici ortağıdır.]

Makalelerdeki fikirler yazarına aittir ve Anadolu Ajansının editoryal politikasını yansıtmayabilir.

Kaynak: AA