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NEW SEVGİ CEREN GÖKKOYUN/DİLARA ZENGİN - Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic'in 81,34 milyar dolarlık halka arzı, yapay zeka sektörüne yönelik yatırımcı ilgisini ortaya koyarken, küresel halka arz piyasasında işlem büyüklüklerini tarihi seviyelere taşıdı.

Anthropic 18 Kasım'da halka arz kapsamında hisse başına 83 dolardan 980 milyon adet hisseyi satışa sundu.

Böylece halka arzın temel büyüklüğü 81,3 milyar dolar olarak hesaplanırken Anthropic, SpaceX'i geride bırakarak tüm zamanların en büyük halka arzına imza attı.

Bu rekor, yapay zeka ve ileri teknoloji şirketlerinin halka arz hacimlerini önceki dönemlere kıyasla katladığını gösterdi. Uzun yıllar boyunca 20 ila 25 milyar dolar bandında seyreden küresel rekorlar, bu yıl önce SpaceX, ardından Anthropic ile 3-4 katına ulaştı.

Nasdaq borsasında işlem görmeye başlayan Anthropic'in hisseleri, 111,5 dolardan yüzde 34,3 primle açılış yaptı.

Anthropic ayrıca, aracı kurumlara 147 milyon adede kadar ek hisse senedi satın alma konusunda 30 günlük opsiyon tanıdı.

ABD ve Asya'dan şirketler öne çıkıyor

Tarihin en büyük halka arzları listesinde ilk iki sırayı ABD merkezli teknoloji ve yapay zeka devlerinin alması dikkati çekti.

Renaissance Capital'ın verilerine göre, aracı kurumlara tanınan ek satış opsiyonları hariç tutulduğunda, toplanan fon büyüklüğü açısından küresel borsalarda bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük 10 halka arz Anthropic, SpaceX, SK hynix, Saudi Aramco, Alibaba, SoftBank, NTT Mobile, Visa, AIA ve ENEL SpA olarak sıralandı.

Söz konusu sıralamada, Çin Tarım Bankası (AgBank) ve Çin Endüstri ve Ticaret Bankasının (ICBC) Şanghay ile Hong Kong borsalarındaki eş zamanlı halka arzları ayrı ayrı hesaplandığı için bu işlemler ilk 10'da yer almadı.

Temmuz 2010'da Şanghay ve Hong Kong borsalarında işlem görmeye başlayan AgBank'ın toplam halka arz büyüklüğü 19,2 milyar dolar, Ekim 2006'da her iki borsada işlem görmeye başlayan ICBC'nin topladığı kaynak ise 19,1 milyar dolar olmuştu.

SpaceX

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in hisseleri 11 Haziran'da Nasdaq borsasında işlem görmeye başladı.

Roket, uydu ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren şirket, halka arzında ek hisse satış opsiyonu hariç 75 milyar dolar kaynak sağladı.

SpaceX, ek hisse satış opsiyonunun kullanılmasıyla halka arzdan elde ettiği brüt gelirin yaklaşık 85,7 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

SK hynix

Güney Kore merkezli yarı iletken üreticisi SK hynix'in hisseleri, halihazırda Güney Kore Borsası'nda işlem görürken 9 Temmuz'da Nasdaq'ta ikincil halka arz kapsamında işlem görmeye başladı.

Şirketin ikincil halka arzının büyüklüğü yaklaşık 26,5 milyar dolar olarak kaydedildi.

SK hynix'in söz konusu işlem kapsamında değerlemesi yaklaşık 1 trilyon 86 milyar dolar oldu.

Saudi Aramco

Suudi Arabistan'ın enerji şirketi Saudi Aramco'nun hisseleri, 5 Aralık 2019'da ülkenin Tadawul borsasında işlem görmeye başladı.

Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz şirketlerinden biri olan Saudi Aramco, halka arzında 25,6 milyar dolar kaynak topladı.

Halka arzla şirketin piyasa değeri yaklaşık 1,7 trilyon dolar olarak hesaplandı.

Alibaba

Çin merkezli e-ticaret ve teknoloji şirketi Alibaba'nın hisseleri, 18 Eylül 2014'te New York Borsası'nda (NYSE) işlem görmeye başladı.

Çevrim içi perakende ve bulut bilişim alanlarında faaliyet gösteren şirket, halka arzında 21,8 milyar dolar kaynak topladı.

Halka arz kapsamında şirketin piyasa değeri yaklaşık 175 milyar dolar olarak hesaplandı.

SoftBank

Japon teknoloji ve yatırım holdingi SoftBank'ın mobil iletişim iştiraki SoftBank Corp'un hisseleri, 10 Aralık 2018'de Tokyo Borsası'nda işlem görmeye başladı.

Telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren şirket, halka arzında yaklaşık 21,3 milyar dolar kaynak topladı.

Halka arz kapsamında şirketin piyasa değeri yaklaşık 64 milyar dolar olarak hesaplandı.

NTT Mobile

Japonya'nın önde gelen mobil iletişim operatörlerinden NTT Mobile hisseleri, 22 Ekim 1998'de Tokyo Borsası'nda işlem görmeye başladı.

Kablosuz telekomünikasyon hizmetleri sunan şirket, halka arzında 18,1 milyar dolar kaynak topladı.

Halka arz kapsamında şirketin piyasa değeri yaklaşık 76 milyar dolar olarak hesaplandı.

Visa

ABD merkezli küresel ödeme teknolojileri şirketi Visa Inc'in hisseleri, 18 Mart 2008'de NYSE'de işlem görmeye başladı.

Kredi kartı ve dijital ödeme ağı alanında faaliyet gösteren şirket, halka arzında 17,9 milyar dolar fon sağladı.

Halka arz kapsamında şirketin piyasa değeri yaklaşık 34 milyar dolar olarak hesaplandı.

AIA

ABD merkezli sigorta devi American International Group'un (AIG) Asya'daki iştiraki olarak kurulan Hong Kong merkezli AIA Group'un hisseleri, 21 Ekim 2010'da Hong Kong Borsası'nda işlem görmeye başladı.

Hayat sigortası ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren şirket, halka arzında 17,8 milyar dolar kaynak topladı.

Halka arz kapsamında şirketin piyasa değeri yaklaşık 31 milyar dolar olarak hesaplandı.

ENEL SpA

İtalyan enerji şirketi ENEL'in hisseleri, 1 Kasım 1999'da Milano ve New York borsalarında işlem görmeye başladı.

Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı alanlarında faaliyet gösteren şirket, halka arzında 16,5 milyar dolar kaynak topladı.

Halka arz kapsamında şirketin piyasa değeri yaklaşık 55 milyar dolar olarak hesaplandı.

İşlem büyüklüğüne göre tüm zamanların en büyük küresel halka arzları şöyle:

Şirket Halka arz büyüklüğü Menşe ülke Borsa Anthropic 81,3 milyar dolar ABD Nasdaq SpaceX 75 milyar dolar ABD Nasdaq SK hynix 26,5 milyar dolar Güney Kore Nasdaq Saudi Aramco 25,6 milyar dolar Suudi Arabistan Tadawul Alibaba 21,8 milyar dolar Çin NYSE SoftBank Corp 21,3 milyar dolar Japonya Tokyo NTT Mobile 18,1 milyar dolar Japonya Tokyo Visa 17,9 milyar dolar ABD NYSE AIA 17,8 milyar dolar Hong Kong Hong Kong ENEL SpA 16,5 milyar dolar İtalya NYSE

Kaynak: AA