Antep Fıstığı Hasadı Öncesi Hırsızlık Tedbirleri Artırıldı

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AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Antep fıstığı hasadı öncesinde üreticilerin güvenliğini sağlamak için jandarma ve dron devriyeleri artırılacağını açıkladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarımsal ihraç ürünü arasında yer alan Antep fıstığının yaklaşan hasat dönemindeki hırsızlık olaylarına karşı tedbirlerin artırıldığını bildirdi.

Şahin, yazılı açıklamasında, yaklaşan fıstık hasadı öncesinde üreticilerin sorunsuz bir dönem yaşaması adına çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Bu kapsamda valilik makamıyla yapılan görüşmeler sonucunda hasadın gerçekleşeceği bölgelerde devrileri artırma kararı aldıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Fıstık rekoltesinin oldukça düşük olduğu bir hasat döneminde çiftçilerimizin 1 senelik emeklerini hırsızlara kaptırmamak ve korumak için alacağımız tedbirler kapsamında Nizip, Karkamış, Oğuzeli, Yavuzeli ve Araban ilçelerimizde gece ve gündüz jandarma devriyesi ve ayrıca dron devriyesi de yer alacaktır. Tüm bu tedbirler üreticimizin ürününe sahip çıkmak içindir. Bu vesileyle yeni sezonun tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyor, Valimiz Kemal Çeber ve jandarma ekiplerine hassasiyetleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
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