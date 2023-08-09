Antep Fıstığı Bahçelerinde Hırsızlık Olaylarına Karşı Bekçi Görevlendirildi

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığının hasadı öncesi arazi sahipleri, hırsızlık olaylarına karşı tedbir aldı. Motosikletle ya da yaya olarak devriye atan bekçiler, günlük 1000 TL yevmiye karşılığında fıstık bahçelerinde hırsızlara karşı nöbet tutuyor.

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığının hasadı öncesi arazi sahipleri, hırsızlık olaylarına karşı tedbir aldı. Motosikletle ya da yaya olarak devriye atan bekçiler, günlük 1000 TL yevmiye karşılığında fıstık bahçelerinde hırsızlara karşı nöbet tutuyor.

Bölgede 'yeşil altın' olarak adlandırılan Antep fıstığı için hasat dönemi öncesi tedbirler artırıldı. Yeni sezon taze fıstığın kilo fiyatının 150 ile 200 liradan alıcı bulması ile hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemi alan arazi sahipleri, bekçi tutup, nöbet sistemi başlattı. Bekçiler, fıstığın olgunlaşmasından hasat dönemine kadar geçen 3 aylık sürede 7 gün 24 saat esasına göre nöbet tutuyor. Jandarmanın bilgisi dahilinde motosikletle ya da yaya olarak devriye atan bekçiler, bahçeye yaklaşanlara ruhsatlı av tüfeği ile 'uyarı' ateşinde bulunuyor, yakalanan hırsızlar ise güvenlik güçlerine teslim ediliyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Abdulkadir Deniz, geçmişte fıstık bekçiliği diye bir mesleğin olmadığını söyledi. Fıstığın değeri ile artan hırsızlık olaylarına karşı böyle bir yöntem geliştirildiğini anlatan Deniz, günlük 1000 TL karşılığında arazilerde bekçilerin görev yaptığını söyledi. Deniz, "Arazilerdeki bekçilerimiz gün boyu nöbet tutuyor. Fıstık bahçelerinde bekçilerimiz yaya veya motosikletleri ile sürekli dolaşarak, hırsızlık olaylarının olmasını engelliyor. Bekçilere günlük 1000 TL yevmiye veriyor ve tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Buna rağmen bekçi bulmakta zorlanıyoruz" dedi. Jandarma ekiplerinin de bu konuda hassas davrandığını belirten Deniz, "Fıstığın yoğun olduğu bölgelerde jandarmalar, hırsızlık olaylarına karşı 24 saat teyakkuz halinde oldu. Jandarmanın duyarlılığı sayesinde önemli bir hırsızlık olayı yaşanmadı" diye konuştu.