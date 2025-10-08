Antalya'ya Gelen Turist Sayısı 14 Milyonu Aştı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Antalya'ya 9 ayda gelen turist sayısının 14 milyonu aştığını belirterek, "Geçen yılki rakamları yakaladık." dedi.

POYD üyeleri, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen geleneksel aylık toplantıda bir araya geldi.

Dernek Başkanı Saatçioğlu, toplantıda sezonu değerlendirerek, kentte ekimde de turist hareketliliğinin devam ettiğini belirtti.

Yılın 9 ayında Antalya'ya gelen turist sayısının 14 milyonu aştığını hatırlatan Saatçioğlu, şunları söyledi:

"Geçen yılki rakamları yakaladık. Birinci sırada 3 milyondan fazla turistle Rusya geldi. İkinci sırada 2 milyon 702 bin turistle Almanya, üçüncü sırada da 1 milyon 200 bin turistle İngiltere yer aldı. Polonya'dan da yaklaşık 1 milyon 100 misafir ağırladık. 7'nci sırada ise Ukrayna oldu. Savaş olmasına rağmen Ukrayna'dan gelen turist sayısında yüzde 24'lük bir artış gerçekleşti. Eylül güzel geçti, ekim ve kasım rezervasyonları da iyi durumda."

Saatçioğlu, kış sezonu için alternatif turizm destinasyonlarının önemli olduğunu vurgulayarak, özellikle spor ve sağlık gibi turizm unsurlarının öne çıktığını ifade etti.

Sektörde istihdam alanında sıkıntılar yaşandığını aktaran Saatçioğlu, bu alanda da önemli projeler hazırladıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği protokolü imzaladıklarını anlatan Saatçioğlu, turizm bölümlerinde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek sektörü anlatmayı planladıklarını kaydetti.

Saatçioğlu, üniversitelerle de işbirliği içinde olduklarını dile getirerek, sektör temsilcilerinin derslere konuk olarak katıldığını ve sektörün işleyişi hakkında bilgilendirme yaptığını ifade etti.

Turizmcilerin de görüşlerini paylaştığı toplantıda, "Konaklama sektöründe yapay zeka ile operasyonel masrafları azaltmanın yolları" konulu sunum yapıldı.