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Antalya Konyaaltı'ndaki Sarısu teleferik hattında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya Konyaaltı'ndaki Sarısu teleferik hattında mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Yerlikaya, dün akşam Sarısu teleferik hattında meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Yerlikaya, teleferikte mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, 24 kabinde mahsur kalan 174 kişinin başarıyla tahliye edildiğini belirterek, tahliye edilen vatandaşlardan 13'ünün kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiği bilgisini paylaştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4, Jandarma Genel Komutanlığına ait 4, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait birer helikopterin kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yaptığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bölgede AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye, sahil güvenlik, emniyet, jandarma, OGM, Milli Savunma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 112 Sağlık, UMKE, Kızılay ve sivil toplum kurumları ekiplerinden 607'si arama kurtarma olmak üzere 2 bin 202 personel, 10 helikopter, 1 askeri kargo uçağı ve 1 keşif uçağı, 315 araç, 11 ambulans ile 2 dron görev yapmıştır. Kurtarma çalışmalarını gece gündüz aralıksız sürdüren, fedakarca görev yapan tüm kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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