Antalya Hipodromu'nda sonbahar-kış yarış sezonu başladı.

Sezonun ilk yarış gününde yapılan koşuyu jokeyliğini Gökhan Kocakaya'nın yaptığı Mirzabey 1.33.97'lik derecesiyle kazandı. Yarışta ikinciliği jokeyliğini Mehmet Kaya'nın yaptığı Mahmudoğlu 1.34.70 ikinciliği, Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Naldöken Ağası ise 1.34.73 üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'nın Türkiye'deki 10'uncu hipodrom olduğunu belirtti.

Antalya'nın en favori hipodromlardan olduğunu dile getiren Gülerce, "Çok güzel pistler var. Burada koşmak için talepler de oldukça fazla. 13 yarış günü yapılacak. Sezonu belki de biraz daha uzatabiliriz. Burası bir turizm şehri. Potansiyeli büyük bir şehir. Antalya'da uluslararası büyük bir yarış da düzenleyebiliriz." dedi.

TJK Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkan da Antalya'da sezonun ilk yarışını düzenlemekten dolayı çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Geçen yıl Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Mehmet Kaya, Antalya'da yarışmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Sezonun herkese hayırlı olmasını dileyen Kaya, "Antalya Hipodromu oldukça güzel. Türkiye'nin en iyi hipodromlarından bir tanesi. İklimsel olarak yarışlara oldukça elverişli." dedi.

Antalya'da yarışan 21 yaşındaki Jokey Vedat Abiş de hayalinin uluslararası alanda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu dile getirdi.