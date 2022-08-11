Antalya haberi! Antalya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Antalya gündem haberi... Antalya'nın Serik ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Antalya'nın Serik ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Gedik Mahallesi'nde evinin önünde bulunan Gülhan Koca'ya bir otomobilden tabancayla ateş edildi. Yaralanan Koca, yakınları tarafından önce ilçedeki bir hastaneye, ardından ambulansla Antalya'daki bir hastaneye sevk edildi. Bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Y.K. olduğunu belirledi. Ekipler, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Gülhan Koca'nın ilçede yaş sebze ve meyve komisyonculuğu yaptığı öğrenildi. Güncel AA / Servet Tümer Antalya Güncel Haberler

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