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Antalya haberi... Alanya sahilinde ölü caretta caretta bulundu

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Antalya haberi... Alanya sahilinde ölü caretta caretta bulundu

Edinilen Antalya gelişmesine göre Alanya sahilinde başından yara almış caretta caretta ölü bulundu.

Alanya sahilinde başından yara almış caretta caretta ölü bulundu.

Yeşilöz Mahallesi'nde sahilde hareketsiz haldeki caretta caretta türü deniz kaplumbağasını gören duyarlı vatandaşlar, Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) yetkililerine haber verdi.

Başında yara tespit edilen kaplumbağanın öldüğü belirlendi.

Deniz kaplumbağası, yetkililer tarafından uygun bir alana gömüldü.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel

Alanya Güncel Haberler

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