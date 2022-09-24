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Antalya gündem haberleri: Antalya'nın 2700 rakımlı dağına kar yağdı

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Antalya gündem haberleri: Antalya'nın 2700 rakımlı dağına kar yağdı

Gelen Antalya haberine göre Görüntü Dökümü: Antalya'nın Kaş ilçesinde kar yağışı Kar yağışı Antalya'nın 2700 rakımlı dağına kar yağdıANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere yağan kar, bölgede yaşayanları şaşırttı.

Görüntü Dökümü:

Antalya'nın Kaş ilçesinde kar yağışı

Kar yağışı Antalya'nın 2700 rakımlı dağına kar yağdı

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere yağan kar, bölgede yaşayanları şaşırttı.

Kaş ilçesi Gömbe Mahallesi'ndeki 2700 rakımlı Akdağ mevkisine gece saatlerinde kar yağdı.

Bölgede çobanlık yapan Oğuz Topaloğlu, AA muhabirine, dışarıda yattığı sırada karın yağdığını fark ettiğini söyledi.

Normalde ekim gibi bölgeye kar yağdığını dile getiren Topaloğlu, "Bu dönemde kar beklemiyorduk, çok şaşırdık. Önce kırağı gibi düşündüm ama kar olduğunu gördüm. Zaten gece hava birden soğudu. Ama ilk defa eylülde buralara kar yağdığını gördük." dedi.

Topaloğlu, güzel bir anı kalması için de kısa süren kar yağışının görüntüsünü çektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel

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