Antalya haber: 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Kapalı Spor Salonu'nda yapılan Açılış Töreni ile başladı. Perihan Savaş ve Erkan Can'a Onur Ödülleri'nin, Zerrin Tekindor'a Başarı Ödülü'nün verildiği gecede unutulmaz anlardan biri de festival afişinde fotoğraflarıyla yer alan Ediz Hun'un sahneden, Filiz Akın'ın ise gönderdiği video ile izleyicilerle buluştuğu anlar oldu.

Antalya halkının yoğun ilgi gösterdiği tören T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festivali Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Festival İdari Direktörü Cansel Tuncer, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, Antalya protokol üyelerinin yanı sıra jüri üyeleri, film ekipleri ile sinema ve televizyon dünyasından çok sayıda isim ve Antalya halkının yoğun katılımıyla düzenlendi.

"ÇOK ÇALIŞTIK. YAPTIK, OLDU DEMEDİK. SORDUK, DANIŞTIK"

Nefise Karatay ve Yekta Kopan'ın sunuculuğunda düzenlenen Halk TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan gecenin açılışını ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek yaptı. Muhittin Böcek konuşmasında, "Bugün, Altın Portakalımız 59 yaşındaysa ve hala bizim dünyaya açılan en önemli kapılarımızdan biriyse bu sizlerin sayesindedir. Özüne döndüyse, değerlerini koruyorsa ve kendini yenilemeye devam ediyorsa bizlere verdiğiniz destek sayesindedir. Yarım asrı geride bırakan bir değere sahip olmak hem büyük bir mutluluk hem de büyük bir sorumluluktur. Aldığımız her kararda, attığımız her adımda o sorumluluğu düşündük ve hep çalıştık. Çok çalıştık. Yaptık, oldu demedik. Sorduk, danıştık. Kararlarımızı hep ortak akılla aldık, birlikle hayata geçirdik. İşte bugün kortejimizde sokaklar ve 10 bin kişilik bu salon dolup taşıyorsa bundandır. Nice buluşmalarımız olsun, Altın Portakalımızın nice yılları olsun. Sinema var oldukça, var olsun. Işığı bizleri aydınlattığı gibi, gelecek nesillere de umut olsun. Bugün burada bulunan herkese, tüm sanatçılarımıza, şehrimize gelecek tüm misafirlerimize, sinema emekçilerine, sektör çalışanlarına ve sevgili Antalyalılara güzel bir festival diliyorum. Bir hafta boyunca şehrimizde sürecek festival coşkusunun tüm ülkemize yayılmasını ümit ediyorum" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ ANLAMAK, TÜRK İNSANINI TANIMAK BİRAZ DA YEŞİLÇAM'I DOĞRU ANLAMAKTAN GEÇMEKTEDİR"

T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde olmaktan duyduğu mutluluğu belirterek başladığı konuşmasında, "Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz, Türkiye'yi anlamak, Türk insanını tanımak biraz da Yeşilçam'ı doğru anlamaktan geçmektedir. Bu festival bize Yeşilçam'ı doğru anlama fırsatı sunmaktadır. Bu vesileyle Yeşilçam emekçilerini saygıyla selamlıyorum. Kültür ve sanat alanında yürütülen çalışmaların istikrarlı bir şekilde sürdürülebilir olmasının ne kadar zor olduğunu göz önünde bulundurursak Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bugünlere kadar gelmesinin ardında yatan emeğin ne kadar değerli olduğu daha iyi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı olarak festivale öncülük eden, bu organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan, geçmişten günümüze emeği olan herkese şükranlarımı sunuyor, hayatını kaybedenleri saygıyla ve rahmetle anıyorum. Festival kapsamında onur ödülüne layık görülen sanatçılarımızı tebrik ediyor, eserleriyle yarışacak olan sanatçılarımıza başarılar diliyorum. Eserleri değerlendirecek olan ve çok kıymetli isimlerden oluşan jürimize de kolaylıklar diliyorum" dedi.

"SANAT VE BİLİM BİR KUŞUN İKİ KANADI GİBİDİR, BU İKİ KANADI KULLANABİLEN TOPLUMLAR UÇARLAR VE ÖZGÜR OLURLAR"

1970 yılında çekilen Ankara Ekspresi filminin setinde çekilmiş fotoğraflarıyla festival afişini süsleyen Filiz Akın sağlık koşulları nedeniyle Antalya'ya gelemezken, Ediz Hun törende izleyicilerle buluştu. Filiz Akın bir video göndererek teşekkürlerini ve afişte fotoğraflarıyla yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ediz Hun konuşmasına Filiz Akın'a seslenerek başladı. Hun, "Sevgili Filiz sen bizim hepimizin sevgilisisin, gelmedin ama hislerini çok güzel belirttin, biz de seni sevgiyle kucaklıyoruz. Sanat ve bilim bir kuşun iki kanadı gibidir, bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçarlar ve özgür olurlar. Bu bağlamda Antalya Altın Portakal Film Festivali son derece önem taşıyor. Ankara Ekspresi 1971'de, 52 yıl önce çekildi. Sevgili Filiz'le beraber çektiğimiz bir film. Sevgili Muhittin başkanım lütfetmişler kendi gruplarıyla tekrar yansıttılar, teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" dedi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ediz Hun'a Atatürk'ün Antalya'ya geldiğinde çektirdiği fotoğrafını hediye etti.

"KUĞULAR O İNCECİK BOYUNLARIYLA NE KADAR MÜKEMMEL SÜZÜLÜRLER AMA BİR DE ALTTAN SUYA BAKMAK LAZIM NASIL ÇIRPINDIKLARINA"

Başarı Ödülü'nün bu yılki sahibi, tiyatro sahnelerinden dizilere ve filmlere uzanan oyunculuk serüveninin her aşamasında seyircilerle güçlü ve etkileyici bağlar kurabilen, oyuncu ve ressam Zerrin Tekindor oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten ödülünü alan Zerrin Tekindor, "Böyle şahane bir ödülü eve götürecek olmak çok güzel. Bu ödülü düşününce bu nasıl başıma geldi diye düşündüm ve çok sevgili anneciğimin sözleri geldi aklıma; 'kuğular o incecik boyunlarıyla ne kadar mükemmel süzülürler ama bir de alttan suya bakmak lazım nasıl çırpındıklarına.' Sanatçılar da böyledir aslında, o kadar çok çalışma ve o kadar çok emek vardır ki… Şahane bir yoldur bu ve yolda da karşınıza böyle şeyler çıkar zaman zaman, çok teşekkür ederim" dedi.

"BU ÖDÜLÜ ERDAL TOSUN BAŞTA OLMAK ÜZERE SİNEMAYA EMEK VEREN, ARAMIZDA OLMAYAN BÜTÜN SİNEMA EMEKÇİLERİ İÇİN ALIYORUM"

Bu yıl iki değerli sanatçıya verilen Onur Ödülleri'nden ilki; henüz 16 yaşında tiyatro ile başladığı oyunculuk kariyerine, sinema ve televizyonda da devam eden, oyunculuğun her alanında dahil olduğu projelere degˆer katan ve akıllardan silinmeyen performanslarla unutulmaz karakterler yaratan, Gemide ve Takva filmleriyle Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne iki kez layık görülen Erkan Can'ın oldu. Ödülünü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in elinden alan Erkan Can, "Herkesi selamlıyorum, çok şey var söylenecek ama kısa konuşacağım. Ben bu ödülü Erdal Tosun başta olmak üzere sinemaya emek veren, aramızda olmayan bütün sinema emekçileri için alıyorum. Yaşasın sanat" dedi.

" DAHA ÖZGÜR SANAT DAHA ÖZGÜR SANATÇI"

Küçük yaşta tiyatro ile mesleğe adım atan, canlandırdığı kadın karakterlerle öne çıkan, Bedrana filmiyle Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmış, tiyatro ve sinema dışında televizyon dizilerinde de rol alan Perihan Savaş gecede Onur Ödülü verilen diğer isim oldu. Ödülünü Antalya Valisi Ersin Yazıcı'dan alan Perihan Savaş konuşmasında, "Şu anda kalbim pır pır çarpıyor. 48 yıl öncesine götürdü bu ödül beni, Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü benim olmuştu, 48 sene sonra Onur Ödülü… Demek ki insanlar sevgiyle, saygıyla ve özveriyle işlerini yaptıkları zaman o emek karşılığını buluyor. Bugün kortejde çok eski yıllara gittim. Sevgili Antalyalılar ne güzeldiniz bugün, hiçbir şey değişmemiş, ne kadar sahip çıktınız 40 derece sıcakta bizi beklediniz, sevginizi sundunuz. Hakkınız hiçbir zaman ödenmez. Sanatçıların emeklerinin telif haklarının bir an önce çıkarılması umuduyla… Daha özgür sanat daha özgür sanatçı" diye konuştu.

EDEBİYAT UYARLAMASI SENARYO YARIŞMASI ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI

Sinema tarihimizdeki birçok unutulmaz filmin edebiyat uyarlaması olmasından yola çıkan Altın Portakal Film Festivali'nin bu yıl düzenlediği Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması'nın kazananları açılış töreninde açıklandı. Senarist-yapımcı Aslı O¨zge, oyuncu-yo¨netmen ve yazar Ercan Kesal ile yazar Mu¨ge I·plikc¸i'den oluşan ana jüri tarafından değerlendirilen yarışmanın ödüllerini Aslı Özge açıkladı. En İyi Senaryo Ödülü'nü Burcu Aykar'ın Cahide Birgül'ün aynı isimli romanından senaryolaştırdığı "Gölgeler Çekildiğinde" projesi, Jüri Özel Ödülü'ne ise Elif Refiğ ile Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nun Zaven Biberyan'ın aynı adlı romanından birlikte senaryolaştırdıkları "Yalnızlar" adlı projesi kazandı.

MUSTAFA SANDAL KONSERİ

Festival programında yer alan filmlerin ve jürilerin izleyicilere tanıtıldığı gece, Mustafa Sandal'ın verdiği konserle sona erdi.

FESTİVALDE KORTEJ COŞKUSU

Festivalde iki yıldır düzenlenemeyen geleneksel kortej bu yıl sinema ve televizyon dünyasından ünlü isimlerin katılımı ve halkın yoğun ilgisi ile düzenlendi. 5 kilometrelik kortejde, Perihan Savaş, Erkan Can, Nurgül Yeşilçay, Abdurrahman Keskiner, Ayşenil Şamlıoğlu, Gülsen Tuncer, Engin Ayça, Hatice Aslan, Melike Demirağ, Mustafa Alabora, Salih Güney, Selma Güneri, Serap Aksoy, Yusuf Sezgin, Şenay Gürler, Burak Tozkoparan, Kemal Uçar, Burak Serdar Şanal, Onur Akbay, Ayşe Erbulak Özgürdal, Özden Özgürdal, Meltem Pamir Tan, Nur Erkul, Şebnem Burcuoğlu, Muzaffer Hiçdurmaz, Necip Sarıcı, Biket İlhan ve Recep Cinisli başta olmak üzere sinema ve televizyon dünyasından ünlü isimler Antalyalıları selamladılar.

FESTİVALDE BUGÜN: 2 EKİM PAZAR

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında yönetmen Ümit Köreken'in yönettiği, Anton Çehov'un Martı adlı oyunundan esinlenerek yazılan, bir anne-oğul sevgisizliği ve bağlanma bozukluğunu anlatan "Bir Umut" 14.45'te, Atalay Taşdiken'in bir yandan en sevdiği at Turagay'ın satılması, diğer yandan ailesinin dağılmasıyla zorlu bir süreç yaşamaya başlayan 13 yaşındaki bir çocuğun hikayesini anlattığı filmi "Hara" 17.00'da AKM Aspendos salonunda izleyici ile buluşacak. Her iki gösterim sonrasında AKM'nin yanında bulunan Balerin Cafe'de film ekiplerinin katılımıyla söyleşiler düzenlenecek.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda ise doğayla iç içe yaşamak için kırsal bir bölgeye göç eden bir çiftin köylülerle yaşadığı çatışmaları konu alan, San Sebastian Film Festivali'nde izleyiciyle buluşan Rodrigo Sorogoyen imzalı Canavarlar / The Beasts 12.00'da, Yasmine Benkiran'ın hayatlarında farklı sorunlarla baş etmeye çalışırken yolları kesişen iki kadın ve bir çocuk ile onların peşindeki polisleri odağına aldığı Melikeler / Queens 20.00'da Türkiye'de ilk kez AKM Aspendos salonunda gösterilecek.

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda yer alan Kasım Ördek'in "Birlikte, Yalnız", Yılmaz Özdil'in "Aforoz", Yağmur Mısırlıoğlu'nun "Bugün Değil", Barış Kefeli ve Nükhet Taneri'nin "Ben Tek Siz Hepiniz", Turan Haste'nin "Rutubet", Deniz Telek'in "Suyu Bulandıran Kız" adlı filmleri 12.00'da, R. Hakan Arslan ve Kerem Yükseloğlu'nun "Tek Yön", Özgürcan Uzunyaşa'nın "Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada", Emre Birişmen'in "Kule", Benhür Bolhava'nın "Koyun", Charles Emir Richards'ın "Suriyeli Kozmonot", Esme Madra'nın "Fırtına" adlı filmlerinin gösterimleri 14.00'da AKM Perge salonunda ücretsiz izlenebilecek. Film gösterimleri sonrasında yönetmenlerin katılımıyla söyleşi düzenlenecek.

"YENİ NESİL SİNEMA OKULU" PROJESİ KAPSAMINDA ÇEKİLEN 5 FİLM GÖSTERİLECEK

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda yer alan Ekin İlkbağ ve İdil Akkuş'un birlikte yönettikleri iki genç senkronize yüzme sporcusunun hayallerini gerçeğe çevirmek üzere sıkı bir şekilde 2020 Olimpiyatlarına hazırlanmalarının izindeki "Düet" filmi 16.00'da, Mümin Barış'ın yönettiği dört Türk ve üç Koreli gazinin anılarından toplu bir Kore Savaşı hafızası oluşturan "23 Sentlik Asker" filmi ise 18.00'da AKM Perge salonunda ücretsiz izlenebilecek. Belgesel film gösterimleri sonrasında yönetmenlerin katılımıyla söyleşiler düzenlenecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen "Yeni Nesil Sinema Okulu" projesi kapsamında uzun süren bir eğitim döneminin ardından, 23 kız öğrenciden oluşan 5 ekip tarafından çekilen 5 film bugün saat 20.00'da AKM Perge salonunda izleyiciyle buluşacak. Film gösterimine öğrenciler ve projenin jüri üyeleri de katılacak.

Festivalin Başka Bir Dünya bölümünde yer alan filmlerden Gina Gammell ve Riley Keough'ün birlikte yönettikleri, iki Amerikan yerlisi kızılderili c¸ocugˆunun ic¸ ic¸e gec¸mis¸ hika^yelerini takip eden Savas¸ Atı / War Pony 19.30'da, Lukas Dhont'un c¸ocuklukta du¨gˆu¨mlenen ya da c¸o¨zu¨len arkadas¸lık ve dostluk ilis¸kilerinin o¨nemini vurgulayan Cannes Ju¨ri Bu¨yu¨k O¨du¨llu¨ filmi Yakın / Close Türkiye'de ilk kez 21.45'de Yıldızların Altında 2 açık hava sinemalarında izleyiciyle buluşacak.

FESTİVALDE YARIN: 3 EKİM PAZARTESİ

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında ise Burak Çevik, Sofia Bohdanowicz ve Blake Williams'ın birlikte yönettikleri "Gidiş O Gidiş" 14.30'da, Belmin Söylemez'in yönettiği "Ayna Ayna" 17.00'da AKM Aspendos salonunda izleyiciyle buluşacak. Her iki gösterim sonrasında AKM'nin yanında bulunan Balerin Cafe'de film ekiplerinin katılımıyla söyleşiler düzenlenecek.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında Signe Baumane'nin yönetmenliğini üstlendiği canlandırma yapım Evlilik Hayatım / My Love Affair With Marriage 12.00'da, Michal Vinik'in yönettiği Valeria Evleniyor / Valeria is Getting Married 20.00'da Türkiye'deki ilk gösterimlerini AKM Aspendos salonunda yapacak.

Ulusal Belgesel Film Yarışması kapsamında ise Murat Erün'ün yönettiği "Hatice" 14.00'da, Pınar Fontini'nin yönettiği "Filmin Adı Ne?" 16.00'da, Metin Dağ'ın yönettiği "KAF KAF" 18.00'da AKM Perge salonunda izleyiciyle buluşacak. Özel Gösterimler kapsamında I·lke I·s¸isagˆ'ın yönettiği Leyla Hanım 12.00'da gösterilecek. Gösterimler sonrasında film ekiplerinin katılımıyla söyleşiler düzenlenecek.