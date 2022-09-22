Antalya gündem haberleri: Finike'de sitenin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Antalya gelişmesine göre Finike ilçesinde otomobilin sitenin duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı. Finike ilçesinde otomobilin sitenin duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı. Burak C'nin kullandığı 07 TBR 67 plakalı otomobil, Kum Mahallesi İnönü Caddesi'nde kontrolden çıkarak Ümit Yapı Sitesi'nin duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Ali Karataç Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Antalya gündem haberleri: Finike'de sitenin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.