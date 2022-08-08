Antalya gündem haberi: Kepez Belediyesince düzenlenen yabancı dil kursuna kayıtlar başladı

Kepez Belediyesince düzenlenen Yabancı Diller Akademisi'nde kayıtlar başladı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gençlerin istihdamını kolaylaştırmak amacıyla Yabancı Diller Akademisi kursu açıldı.

Kısa sürede pratik ve akıcı İngilizce öğrenmek isteyen 18 yaş ve üzerindeki herkesin katılabileceği kurs için son başvuru tarihi 15 Ağustos olarak belirlendi. Kursa katılmak isteyenler, ayrıntılı bilgiye belediyenin ilgili biriminden ya da 0242 325 60 60 nolu telefon hattından ulaşabilecek.