Antalya'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
AA - Ali Karataç - Güncel
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Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
İ.Ç. idaresindeki 07 K 9879 plakalı otomobil, Sahilkent Mahallesi D-400 karayolunda takla atarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki 4 kişi, yakındaki hastanelere kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralıların tedavileri sürüyor.
AA / Ali Karataç - Güncel