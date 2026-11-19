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ANTALYA'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda ( Cop31 ) 11'inci gün, 'İmece: Uygulamanın Güçlendirilmesi' temasıyla başladı. Bugün iklim taahhütlerinin somut projelere dönüştürülmesi, uluslararası iş birliği, finansman ve yerel uygulamalar ele alınacak.

Antalya'da 9 Kasım'da başlayan ve 20 Kasım'da sona erecek COP31'de, müzakerelerin son aşamasına yaklaşılırken ülkelerin iklim hedeflerini hayata geçirmelerine yönelik çalışmalar ön plana çıkıyor. Türkiye'nin dayanışma ve ortak çalışma kültürünü ifade eden 'imece' anlayışıyla belirlenen 11'inci günün programında, iklim değişikliğiyle mücadelede uygulamaların hızlandırılması, finansmana erişim, temiz enerji dönüşümü ve yerel toplulukların güçlendirilmesi konuları görüşülecek.

BM PAVİLYONUNDA 3 OTURUM

COP31'in Mavi Bölgesi'ndeki Birleşmiş Milletler Türkiye Pavilyonu'nda saat 09.30'da, Türkiye'de toplum öncülüğündeki iklim eylemlerinin yatırım yapılabilir yerel dayanıklılık projelerine dönüştürülmesi ele alınacak. Saat 11.00'de iklim değişikliğinin insani yardım çalışmalarına etkileri ve uygulanabilir çözümler, saat 12.30'da ise insani sağlık hizmetlerinde iklim risklerine karşı hazırlık ve uyum uygulamaları görüşülecek.

ENERJİ VE SANAYİ DÖNÜŞÜMÜ

Mavi Bölge'deki Türkiye Pavilyonu'nun 2'nci salonunda saat 10.00'da Koç Holding'in oturumuyla başlayacak programda, saat 11.15'te Türkiye, Brezilya ve diğer gelişmekte olan ekonomilerde adil enerji dönüşümü ele alınacak. Saat 12.30'da Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından sanayide karbonsuzlaşmanın hızlandırılması, saat 13.30'da ise Samsung Electronics tarafından gençlerin yeşil becerilerinin geliştirilmesi ve yeni teknolojiler değerlendirilecek.

TBMM'NİN ÇALIŞMALARI ANLATILACAK

Aynı salonda saat 14.45'te iklim alanında çalışan uzmanların mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi, saat 16.00'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hayata geçirilen sürdürülebilirlik uygulamaları, saat 17.15'te ise Türkiye'nin enerji dönüşümünde arz ve talebin yönetilmesine ilişkin uluslararası yaklaşımlar ele alınacak.

YEREL UYGULAMALAR ÖNE ÇIKACAK

Günün diğer etkinliklerinde de iklim politikalarının yerel düzeyde uygulanması, ulusal ve yerel yönetimlerin sorumlulukları, iklim direncinin ölçülmesi, teknik kapasitenin artırılması ve kurumsal yapıların güçlendirilmesi değerlendirilecek. COP31'in son günü olan 20 Kasım'da ise Mavi Bölge'de nihai müzakereler, Yeşil Bölge'de finansman ve teşvikler gündeme gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı