Haberler

Antalya'da Zeytin Üretimi ve Zeytinyağı Kalite Yarışması Düzenlenecek

Antalya'da Zeytin Üretimi ve Zeytinyağı Kalite Yarışması Düzenlenecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Antalya Ticaret Borsası ile Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle 'Zeytin Üretimi ve Zeytinyağı Kalite Yarışması' gerçekleştirilecek. Yarışmaya katılacak üreticilerin zeytinyağları jüri tarafından değerlendirilecek ve başarılı olanlara madalyalar verilecek.

Antalya'da "Zeytin Üretimi ve Zeytinyağı Kalite Yarışması" gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) işbirliğiyle yapılacak yarışmada, zeytinyağları jüri tarafından değerlendirilecek. Yüksek puanı alan zeytinyağı üreticilerine altın, gümüş ve bronz madalya beratları verilecek.

ATB Başkanı Ali Çandır, yaptığı açıklamada, antik Pamfilya döneminden bu yana Antalya'nın zeytin ve zeytinyağı üretiminde öne çıkan bir bölge olduğunu belirtti.

Antalya'nın iklimi, bereketli toprakları ve bilinçli üreticileriyle yeniden zeytinciliğin parlayan merkezlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Çandır, üreticinin daha kaliteli ürünü üretmesi, tüccarın da kaliteli ürünleri pazara sunmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Kentin son yıllarda zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir ilerleme kaydettiğini aktaran Çandır, "Doğru destek ve yatırımlarla bu potansiyel çok daha yükseğe taşınabilir. Coğrafi işaretli ürünlerin ve yerel çeşitlerin öne çıkarılması, Antalya zeytinyağının hem iç pazarda hem de uluslararası alanda değerini artıracaktır." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal da dünya zeytin ağaç varlığının yüzde 90'ının Akdeniz kıyısındaki ülkelerde yer aldığını ve Türkiye'nin bu kültürün güçlü temsilcilerinden biri olduğunu ifade etti.

Geçen yıl yaklaşık 77 bin ton zeytin üretilen Antalya'da Tavşan Yüreği başta olmak üzere Beylik, Gemlik, Manzalina, Domat gibi çeşitlerin yetiştirildiğini belirten Erkal, bu türlerin hem sofralık hem de yüksek kaliteli natürel sızma zeytinyağı üretiminde öne çıktığını bildirdi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu ise zeytinyağının Antalya markası olarak tanıtılması halinde bölge üreticisi ve turizmine katkı sağlayacağını kaydetti.

Zoroğlu, zeytinyağını gastronomi turizminin ve yerel kimliğin ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi, bu doğal değeri kentin simgeleri arasına taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Numune kabulü 1 Aralık'ta başlayacak yarışmanın son başvuru tarihi ise 16 Ocak olarak belirlendi.

Yarışmaya katılmak isteyen üreticiler numunelerini Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerine ulaştırabilecek.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale

Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale

Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler

Emlak vergisini ödemeyenler dikkat! Süre daralıyor
Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Burası pislik içinde

İmalathanede pes dedirten görüntüler: Burada nasıl gıda üretiyorsun?
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Jorge Jesus Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor

Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.