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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

15 Aralık 2023 16:52 Güncelleme: 16:54 Abone Ol

Antalya'nın Aksu ve Demre ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda 500 gram metafetamin, 20 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu, 44 Hint keneviri, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 av tüfeği ele geçirildi.