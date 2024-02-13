Antalya'da Sağanak ve Dolu: Su Baskınları Devam Ediyor

Antalya'da su baskınlarına neden olan sağanak ve dolu etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde dün akşamdan bu yana etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu, su baskınlara neden oldu. Yoğun yağış sırasında yollarda ve alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşım aksadı.

İtfaiye ve AFAD ekipleri, su baskınlarının olduğu ev, iş yeri ve kurumlarda tahliye işlemi yaptı.

Çok sayıda araç yollarda mahsur kalırken, araçtakiler, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Muratpaşa Belediyesinin Deniz Baykal Spor Kompleksinin suyla dolması sonucu kabinlerde hasar oluştu.

Kepez ilçesinde dolu etkili olurken bir eğlence alanında park halindeki bazı otobüs ve öğrenci servis araçları ile otomobiller suya gömüldü.

Bölgedeki son durum dronla görüntülendi.

Mahsur kalanlar botla kurtarıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gebiz Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerince botlara alınarak güvenli alana götürüldü.

İtfaiye ekipleri mahsur kalan engelli bireyleri sırtlarında taşıyarak dışarı çıkardı. Ekipler, mahsur kalan evcil hayvanları da kurtardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca mobil aşevleri yardımıyla afetin yaşandığı mahallelerde sıcak yemek dağıtımı yaptıklarını belirtti.

"Devletimizin tüm imkanları seferber edildi"

Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü de yağışların neden olduğu su baskınlarından etkilenen ilçelerde incelemelerde bulundu.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Tütüncü, "Devletimizin tüm imkanları seferber edildi. Çok üzgünüz. Maalesef bir can kaybımız var. Hayatını kaybeden Halil Yıldız'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Antalya'mıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.