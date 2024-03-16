Antalya'da Parada Sahtecilik Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan operasyonda, hakkında parada sahtecilik suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Evde yapılan aramada ise sahte 6 bin 900 lira ele geçirildi. Hükümlü, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Antalya'da, hakkında "parada sahtecilik" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, parada sahtecilik suçundan aranan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Hükümlü ekiplerin düzenlediği operasyonda yakalanırken, kaldığı evde yapılan aramada sahte 6 bin 900 lira ele geçirildi.
Emniyetteki ve adliyedeki işlemlerin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.