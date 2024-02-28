Antalya'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mevlüt K. idaresindeki 07 SV 517 plakalı otomobil, Antalya-Serik D400 kara yolunda aynı yönde seyreden Ramazan Ş. idaresindeki 07 BAG 704 plakalı otomobille çarpıştı.
Bariyere çarpan 07 SV 517 plakalı otomobil şarampole devrilerek ters döndü.
Kazada, sürücülerden Mevlüt K, aynı araçtaki Mesut K. ve Avni Han G. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.