Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Okullarda Trafik Bilgilendirme Eğitimleri Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli okullarda düzenlenen trafik bilgilendirme eğitimleri devam ediyor. Ekipler, farkındalık eğitimi vererek öğrencilere trafik kurallarına uygun davranış kazandırmayı amaçlıyor.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce, kentteki çeşitli okullarda yürütülen trafik bilgilendirme eğitimleri devam ediyor.

Eğitim programları kapsamında ekipler, Minik Afacanlar Anaokulu, Kaptan Yuva Anaokulu, Elma Şekeri Anaokulu, Özel Kaş Gelişim Gündüz Bakımevi ve Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu.

"Hayatla Yarışılmaz" mottosuyla düzenlenen eğitimlerde ekipler, öğrencilere trafik kurallarına uygun davranış kazandırılması ve trafik kültürünün erken yaşta aşılayabilmek amacıyla farkındalık eğitimi verdi.

Eğitimlerde öğrencilere ayrıca, "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" ve Trafikte Her Yıl Daha İyiye" kampanyalarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya trafik Eğitim Güncel Haberler

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

 Burdur Belediye Başkanı, belediyeye akrabalarını doldurdu! Savunması da bir o kadar skandal

Burdur Belediye Başkanı, belediyeye akrabalarını doldurdu! Savunması da bir o kadar skandal

 Motokurye Ata'nın katil zanlısı: Babamın imam nikahlı eşini nereden tanıdığını sordum, beni tersledi

Motokurye Ata'nın katil zanlısı: Babamın imam nikahlı eşini nereden tanıdığını sordum, beni tersledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title