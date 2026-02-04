Antalya'da lüks konut projesinde teslimatın gecikmesi mağdur etti

ANTALYA'da Masadağı olarak bilinen bölgede hayata geçirilen lüks konut projelerindeki dairelerin teslimatının gecikmesi, projeden ev satın alanları mağdur etti. Daire sahipleri duruma tepki gösterirken, inşaat firması sahibi Fatih Selek, "Maksimum 4-5 ay içinde tüm daireleri teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda hayata geçirilen lüks konut projelerinden daire alan bazı kişiler, teslimat takviminin geciktiğini, bu nedenle mağdur olduklarını söyledi. Projeden daire satın alan Veli Kurmuş, 2021 yılında sözleşme imzaladığını belirterek, "Tüm borçlarımı ödememe rağmen gecikme bedelini ödemediler. Şu an arkamızda gördüğünüz inşaatın üzerinde ipotek var. Hakkımızı arıyoruz. Evimiz olduğu halde evimize geçemiyoruz. 6 ay önce evimizin teslim edilmesi gerekiyordu, mağdur olduk" diye konuştu.

KOOPERATİF MAĞDURLARI DA TESLİMAT BEKLİYOR

Projedeki daireyi kooperatiften aldığını söyleyen Kayhan Taner Özen, "Yaklaşık 7 yıl önce arsalarımızı kat karşılığı inşaat firmasına verdik. Firma çeşitli bahanelerle konutlarımızı teslim etmedi. Kooperatif yönetiminin de gerekli hassasiyeti göstermemesi nedeniyle mağdur olduk. Bugüne kadar konutlarımızı teslim alamadık, kiralarımızı da alamadık. Sözleşmemiz 2019 yılında yapılmıştı" ifadelerini kullandı.

TAPULAR VAR, DAİRELER TESLİM EDİLMEDİ

Projeden daire satın alanlardan Habibe Şeker ise hem bireysel alıcıların hem de kooperatif üyelerinin mağdur olduğunu savunarak, "2019 yılında projeden daireler satıldı. 2022 yılında tapularımızı aldık, ancak inşaat belirlenen tarihte teslim edilmedi. Elimde tapu ve sözleşmem var. Dairelerimizi teslim almayı talep ediyoruz" dedi.

İnşaat firmasının sahibi müteahhit Fatih Selek, projelerde gecikme yaşandığını kabul ederek, 300'ün üzerinde müşterileri bulunduğunu, projenin yüzde 85 oranında tamamlandığını söyledi.

'TESLİM EDİLEN DAİRELER DE VAR'

Projede tamamlanan ve teslim edilen daireler de bulunduğunu belirten Fatih Selek, "Bitirip teslim ettiğimiz daireler mevcut. Bizden taksitle daire alıp şu an oturan ve taksitlerini ödemeye devam eden müşterilerimiz var" ifadelerini kullandı.

'TESLİM GECİKTİ AMA BİTİRECEĞİZ'

Gecikmeyi kabul eden Fatih Selek, "Ancak şu an daireleri teslim edebilmek için canla başla çalışıyoruz. Bu proje bitmezse hepimize zarar verir. İnşaatın eski fotoğraflarıyla manipülasyon yapılıyor. Değerli müşterilerimden anlayış bekliyorum. İnşallah bu yaz sizleri tekrar davet edeceğiz. Maksimum 4-5 ay içinde tüm daireleri teslim etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.