Antalya'da Karavan Sahiplerine Tahliye Tebligatı

Antalya'da Konyaaltı Sahili'ne sıfır noktada park halindeki yaklaşık 50 karavana belediye tarafından tahliye tebligatı gönderildi. Karavan sahipleri ise tahliye edilseler de mahalle aralarında yaşamaya devam edeceklerini söyledi.

ANTALYA'da, Konyaaltı Sahili'ne sıfır noktada park halindeki yaklaşık 50 karavana belediye tarafından tahliye tebligatı gönderildi. Karavan sahipleri ise tahliye edilseler de mahalle aralarında yaşamaya devam edeceklerini söyledi.

Antalya'nın farklı noktalarında özellikle pandemi döneminden bu yana sayıları her geçen yıl biraz daha artan karavan tatilcileri şikayetlere konu oluyor. Konyaaltı ilçesi Konyaaltı Sahili'ne yürüme mesafesinde ya da sahil bandında park halindeki karavanların çevreye rahatsızlık verdiğini öne süren mahalleli ile zaman zaman karavancılar arasında gerginlik yaşanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin karavan park çalışması sürerken, parkın araç sayısının ihtiyacı karşılayamayacağını iddia eden karavan sahipleri ise mahalle aralarında park ettikleri karavanlarında yaşamaya devam ediyor.

Bir başka karavan sahibi Mustafa Fatih Özeren, Avrupa Birliği standartlarında karavan parkın yapılması gerektiğini söyledi.