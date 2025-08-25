Antalya'da Halk Ekmek Büfelerinde 25 Tür Unlu Mamül Satışı Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek tarafından vatandaşlara 25 türde unlu mamül satışa sunuluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, EKDAĞ A.Ş. Halk Ekmek fabrikasında, sandviç, tost, hamburger, pide ve ekmek çeşitleri olmak üzere 25 türde ürün üretiliyor.

Modern şartlar ve teknolojik cihazlarla üretilen ekmekler, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu ilçelerindeki Halk Ekmek büfelerinde uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kent sakinlerinden Damla Ciğer, temiz, kaliteli ve güvenilir olduğu için Halk Ekmek'i tercih ettiklerini belirtti.