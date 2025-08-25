Antalya'da Halk Ekmek Büfelerinde 25 Tür Unlu Mamül Satışı Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek, 25 çeşit unlu mamülü modern şartlarla üreterek uygun fiyatlarla vatandaşlara sunuyor. Ekmek türleri, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu ilçelerindeki büfelerde satışta.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek tarafından vatandaşlara 25 türde unlu mamül satışa sunuluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, EKDAĞ A.Ş. Halk Ekmek fabrikasında, sandviç, tost, hamburger, pide ve ekmek çeşitleri olmak üzere 25 türde ürün üretiliyor.

Modern şartlar ve teknolojik cihazlarla üretilen ekmekler, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu ilçelerindeki Halk Ekmek büfelerinde uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kent sakinlerinden Damla Ciğer, temiz, kaliteli ve güvenilir olduğu için Halk Ekmek'i tercih ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Öğrenciler isyanda! YKS sonuçlarına itirazlar çığ gibi büyüyor

Bugün açıklanan sınav sonuçları yüzlerce öğrenciyi isyan ettirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem bugün evleniyor

Gelin ata bindi! Ünlü oyuncudan beklenmedik evlilik hamlesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.